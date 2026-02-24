Secciones
Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

La diva del espectáculo nacional cumplió 99 años en plena actividad en la televisión, acompañada por el afecto de su familia, de sus amigos y, sobre todo, del público.

Hace 4 Hs

Argentina celebró ayer uno de los hitos más inusuales en la historia del espectáculo: los 99 años de Mirtha Legrand, la conductora y actriz que se mantiene en actividad plena, lúcida, con energía y presencia mediática, casi un siglo después de haber nacido. 

Nacida en 1927 en Villa Cañás, Santa Fe, Rosa María Juana Martínez Suárez -conocida mundialmente como Mirtha Legrand- atraviesa la frontera de las nueve décadas sin perder su ímpetu, su chispa ni su relación singular con el público argentino. Su legado incluye décadas de cine, televisión, cultura popular y una vigencia que sigue desafiando las expectativas biológicas y los registros históricos.

La receta para seguir

Mirtha suele atribuir su longevidad a un “milagro”, como lo dijo en su última aparición pública, pero detrás de esa declaración hay una mezcla de hábitos, actitudes y constantes que bien podrían explicar su vitalidad. 

En una reciente emisión de “La Noche de Mirtha”, visiblemente animada y con su característico humor, la conductora compartió varios aspectos de su vida cotidiana:

- Come de todo, pero en pequeñas cantidades: “Yo como de todo, poco”, aseguró, lo que según algunos especialistas se asocia a hábitos saludables en personas longevas. ￼

- No fuma ni bebe alcohol: Hábitos comunes entre longevos centenarios. 

- Duerme de siete a ocho horas, aunque con la radio prendida, un detalle que revela su ritual personal para conciliar el descanso. 

- Hace kinesiología dos veces por semana: Un ejercicio adaptado a su edad y que ella misma dice que la mantiene “ágil”. 

- No usa pastillas para dormir ni practica meditación: Sus métodos son simples, sin fórmulas sofisticadas, y basados en el entusiasmo por la vida y el trabajo. 

Entusiasmo

Más allá de los aspectos fisiológicos, Mirtha ha repetido constantemente que el entusiasmo por su trabajo, la relación con su público y un sentido de propósito diario son claves para ella. La propia conductora declaró que lo que más pide es tener salud para seguir viviendo la vida que ama, más allá de dinero o comodidades materiales. 

Esta filosofía vital pudo haber contribuido a que se la describa muchas veces como una persona que parece desafiar el paso del tiempo, una figura que no sólo sobrevivió a casi un siglo de historia, sino que también sigue vigente en un medio volátil como lo es la televisión. 

El cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand no fue una mera fiesta: resultó un evento emblemático que combinóa intimidad, estilo, tradición y algunos detalles sorprendentes.

Regla para el festejo

El festejo oficial se realizó en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, en el barrio Parque de CABA, y la organización estuvo a cargo de su histórico decorador, Ramiro Arzuaga.

Pero hubo un detalle que llamó la atención de muchos: la regla que Mirtha impuso para sus invitados. En las invitaciones digitales que se enviaron a familiares, amigos y figuras del espectáculo, la condición principal era muy clara e innegociable: “Por favor, NO traer regalos”. 

Este pedido no fue interpretado como una exigencia frívola, sino como un gesto simbólico que refleja su deseo de “celebrar la vida” más que cualquier objeto material. La diva quiere a su alrededor afecto, presencia y alegría… no regalos envueltos.

La lista de invitados incluyó personalidades destacadas del espectáculo argentino, con nombres como Susana Giménez, Pablo Codevilla y Martín Cabrales, entre otros, consolidando así el carácter social y mediático de la velada. 

La picardía intacta

La energía de Mirtha Legrand no sólo se refleja en sus rituales de salud o en la organización del festejo; también está en su forma de interactuar con los invitados.

En uno de los programas previos a su cumpleaños, la conductora no dudó en dirigirse con picardía a uno de sus invitados, el escritor Jorge “Turco” Asís, para preguntarle con tono divertido si le “gustaba” y si la veía bien. 

Este tipo de intercambios generó risas y mostró que, pese a los años, Mirtha conserva su personalidad ágil, su humor travieso y su capacidad para generar titulares con sólo una frase. 

Sus momentos duros

Detrás de la figura icónica, la vida de Mirtha Legrand también estuvo marcada por tragedias y pérdidas profundas que evidencian su fortaleza:

- La muerte de su esposo, el director Daniel Tinayre, en 1994. 

- La pérdida de su hijo, Daniel Andrés Tinayre, en 1999. 

- El fallecimiento de su hermana gemela, Silvia Legrand, ocurrido en 2020. 

Estos hechos representan algunos de los momentos más difíciles de su vida personal, rupturas que hicieron temblar incluso a alguien acostumbrado a la exposición pública. Pero Legrand eligió volver siempre al trabajo como refugio y motor, y su carrera continuó con la misma pasión que cuando era joven. 

Esa relación con su público, casi íntima después de décadas de convivencia televisiva, ha convertido a Mirtha en una parte inseparable de la memoria colectiva argentina: no sólo por su presencia física, sino por cómo se insertó en la cultura popular. 

A los 99 años, Mirtha Legrand no piensa en detenerse. Su figura mediática trasciende generaciones, estilos y épocas. Desde sus inicios en el cine hasta sus más de cinco décadas de presencia televisiva, ha sabido adaptarse a los cambios culturales, manteniendo su voz, su estilo y su capacidad de reinventarse con el paso de los años. 

Su historia no es sólo la de una estrella longeva, sino la de una mujer que ha hecho de su vida un puente entre épocas, entre la historia argentina y el corazón de millones de espectadores. Y ahora, cuando está a un año de cumplir 100, ese puente sigue más firme que nunca.

