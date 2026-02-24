Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

Entusiasmo

Más allá de los aspectos fisiológicos, Mirtha ha repetido constantemente que el entusiasmo por su trabajo, la relación con su público y un sentido de propósito diario son claves para ella. La propia conductora declaró que lo que más pide es tener salud para seguir viviendo la vida que ama, más allá de dinero o comodidades materiales.