Secciones
SociedadActualidad

La regla de Mirtha Legrand para su cumpleaños: quién no cumple, se queda afuera

La diva argentina permanece al mando de su iconico programa de entrevistas y se prepara para una nueva temporada: la número 58.

La regla de Mirtha Legrand para su cumpleaños: quién no cumple, se queda afuera Mirtha Legrand
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Mirtha Legrand festejará este lunes 23 febrero sus 99 años luego de acompañar a los argentinos durante largas decadas en la televisión. La diva argentina permanece al mando de su iconico programa de entrevistas y se prepara para una nueva temporada: la número 58.

Cómo era el mundo cuando nació Mirtha Legrand: los 10 datos más increíbles de 1927

Cómo era el mundo cuando nació Mirtha Legrand: los 10 datos más increíbles de 1927

La gran celebración tendrpa lugar en el domicilio perteneciente a Marcela Tinayre, su hija, ubicado por Barrio Parque desde las 20:30 horas. En la lista de invitados aparecen las celebridades y socialites más destacados como: Susana Giménez, Pablo Codevilla, Martín Cabrales junto a Héctor Vidal Rivas.

Cuál es la condición de Mirtha Legrand para los invitados a su fiesta de cumpleaños

Mirtha envió un flyer digital donde detalla la consigna principal de "celebrar vida". Dicha tarjeta contiene un requisito innegociable que deja en evidencia su profunda generosidad. Esa inscripción impresa ordena de forma contundente: "Por favor, NO traer regalos".

La "Chiqui" contactó personalmente a amigos via mensajes de WhatsApp. Otros conocidos recibieron llamadas telefónicas concretadas directamente de la diva del espectáculo nacional. Una planificación busca asegurar velada íntima compuesta por sesenta o noventa personas queridas.

La tensión entre Mirtha y una colega desde hace muchos años 

La ausencia más comentada resulta ser de Jimena Monteverde, profesional que elabora menús para el programa actual. Existe una tensión histórica entre ambas mujeres todavía permaneciendo sin aclaración definitiva frente al público. Dicha cocinera expresó recientemente: "No, no creo que vaya. Hasta ahora no me invitó. Igual, va a haber sorpresitas". La mención tenía que ver con un regalo que le haría llegar: "Algo rico".

Aquel gesto planeado por la experta culinaria contradice esa premisa obligatoria impuesta para ingresar en vivienda perteneciente a Marcela Tinayre. Resulta obvio que aquella mujer del rubro gastronómico carece respecto a invitación formal distribuida vía cumpleañera. Mientras el grupo selecto acata norma de entrar con manos vacías, presente externo marca distancia evidente.

Temas Mirtha Legrand
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Avanzan los preparativos para el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: ¿cómo serán los festejos?

Avanzan los preparativos para el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: ¿cómo serán los festejos?

Mirtha Legrand cumple 99 años: los momentos más duros de su vida personal

Mirtha Legrand cumple 99 años: los momentos más duros de su vida personal

A sus 99 años, Mirtha Legrand sigue coqueteando con sus invitados: “¿Te gusto?”

A sus 99 años, Mirtha Legrand sigue coqueteando con sus invitados: “¿Te gusto?”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Mirtha Legrand cumple 99 años: siete datos que demuestran que es la mujer que venció al tiempo

Mirtha Legrand cumple 99 años: siete datos que demuestran que es la mujer que "venció al tiempo"

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

La CGT tildó de entreguista a Jaldo y lanzó una dura advertencia: No tienen que nombrar más a Perón
2

La CGT tildó de "entreguista" a Jaldo y lanzó una dura advertencia: "No tienen que nombrar más a Perón"

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
3

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Robo de agua en Yerba Buena: dictaron una probation al empresario Zamora, que deberá pagar una millonaria reparación económica
4

Robo de agua en Yerba Buena: dictaron una probation al empresario Zamora, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”
5

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena
6

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

Más Noticias
Todo sobre la Ayuda Escolar 2026: montos, trámites, inscripciones y requisitos

Todo sobre la Ayuda Escolar 2026: montos, trámites, inscripciones y requisitos

Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Comentarios