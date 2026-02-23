La regla de Mirtha Legrand para su cumpleaños: quién no cumple, se queda afuera

Mirtha Legrand festejará este lunes 23 febrero sus 99 años luego de acompañar a los argentinos durante largas decadas en la televisión. La diva argentina permanece al mando de su iconico programa de entrevistas y se prepara para una nueva temporada: la número 58.
La gran celebración tendrpa lugar en el domicilio perteneciente a Marcela Tinayre, su hija, ubicado por Barrio Parque desde las 20:30 horas. En la lista de invitados aparecen las celebridades y socialites más destacados como: Susana Giménez, Pablo Codevilla, Martín Cabrales junto a Héctor Vidal Rivas.
Cuál es la condición de Mirtha Legrand para los invitados a su fiesta de cumpleaños
Mirtha envió un flyer digital donde detalla la consigna principal de "celebrar vida". Dicha tarjeta contiene un requisito innegociable que deja en evidencia su profunda generosidad. Esa inscripción impresa ordena de forma contundente: "Por favor, NO traer regalos".
La "Chiqui" contactó personalmente a amigos via mensajes de WhatsApp. Otros conocidos recibieron llamadas telefónicas concretadas directamente de la diva del espectáculo nacional. Una planificación busca asegurar velada íntima compuesta por sesenta o noventa personas queridas.
La tensión entre Mirtha y una colega desde hace muchos años
La ausencia más comentada resulta ser de Jimena Monteverde, profesional que elabora menús para el programa actual. Existe una tensión histórica entre ambas mujeres todavía permaneciendo sin aclaración definitiva frente al público. Dicha cocinera expresó recientemente: "No, no creo que vaya. Hasta ahora no me invitó. Igual, va a haber sorpresitas". La mención tenía que ver con un regalo que le haría llegar: "Algo rico".
Aquel gesto planeado por la experta culinaria contradice esa premisa obligatoria impuesta para ingresar en vivienda perteneciente a Marcela Tinayre. Resulta obvio que aquella mujer del rubro gastronómico carece respecto a invitación formal distribuida vía cumpleañera. Mientras el grupo selecto acata norma de entrar con manos vacías, presente externo marca distancia evidente.