La regla de Mirtha Legrand para su cumpleaños: quién no cumple, se queda afuera

La tensión entre Mirtha y una colega desde hace muchos años

La ausencia más comentada resulta ser de Jimena Monteverde, profesional que elabora menús para el programa actual. Existe una tensión histórica entre ambas mujeres todavía permaneciendo sin aclaración definitiva frente al público. Dicha cocinera expresó recientemente: "No, no creo que vaya. Hasta ahora no me invitó. Igual, va a haber sorpresitas". La mención tenía que ver con un regalo que le haría llegar: "Algo rico".