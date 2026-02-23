Cómo era el mundo cuando nació Mirtha Legrand: los 10 datos más increíbles de 1927
Desde la presidencia de Alvear hasta la era de la inteligencia artificial: la vida de Mirtha Legrand es un puente entre dos siglos. En su 99° aniversario, viajamos al año de su nacimiento para descubrir una época donde reinaba el patrón oro, Stalin tomaba el poder en la URSS y el mundo tenía apenas un cuarto de su población actual.
Hoy, 23 de febrero, Mirtha Legrand celebra casi un siglo de vida. Mientras se prepara para su temporada número 55 al frente de sus icónicos almuerzos, un dato nos deja sin aliento: el mundo que vio nacer a Rosa María Juana Martínez Suárez en 1927, en Villa Cañás, ya no existe.
Desde una población mundial cuatro veces menor hasta la ausencia del fútbol profesional, aquí te contamos cómo era el planeta cuando la "Chiqui" llegó al mundo.
El mundo en 1927: Un viaje al pasado
Para entender la magnitud de la vida de Mirtha, hay que mirar el calendario. Cuando ella nació, la realidad superaba cualquier ficción actual:
La Argentina de Alvear
En 1927, el país era gobernado por Marcelo Torcuato de Alvear. Fue el último presidente radical en completar su mandato antes de que la seguidilla de golpes de Estado marcara el siglo XX argentino.
Stalin y el surgimiento de la URSS
Mientras en Santa Fe nacía una estrella, en Moscú, Josef Stalin consolidaba su poder como secretario general de la URSS. Gobernaría con mano de hierro hasta 1953, marcando el destino de la Guerra Fría.
El Oro mandaba, no el Dólar
Olvídese del "blue" o el oficial. En 1927, la referencia económica mundial era el patrón oro. El dólar estadounidense aún no era la moneda hegemónica que conocemos hoy.
Fútbol "marrón": Antes de la profesionalización
Nuestra pasión nacional era distinta. El fútbol argentino era amateur. Se vivía la "era marrón", donde los jugadores recibían pagos "por debajo de la mesa", ya que el profesionalismo recién llegaría en 1931.
Nace un gigante: La BBC
El 1 de enero de 1927, apenas semanas antes del nacimiento de Mirtha, la BBC realizaba su primera emisión en Londres. La diva es contemporánea del nacimiento de los medios masivos modernos.
Viajes épicos y radios pioneras
Cruzar el océano era una odisea: La aviación era un experimento para pocos. La gente viajaba en barco. Incluso los futbolistas del primer mundial (1930) tuvieron que entrenar en la cubierta de una embarcación durante semanas.
La radio era una novedad: Hacía apenas 7 años que los "Locos de la Azotea" habían realizado la primera transmisión desde el Teatro Coliseo.
Población mundial: éramos solo 2.000 millones de personas. Hoy, compartimos el planeta con 8.000 millones. Mirtha vio al mundo cuadruplicar su tamaño.
El silencio antes de la tormenta
Cuando Mirtha nació, la economía parecía sólida: aún faltaban dos años para la Gran Depresión de 1929 que hundiría a la Bolsa de Nueva York y cambiaría las reglas del capitalismo para siempre.