Avanzan los preparativos para el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: ¿cómo serán los festejos?

La conductora con más años al aire de la televisión argentina llegará este lunes 23 a sus 99 años. Aunque Mirtha Legrand optó por una ceremonia íntima, la celebración será un lujo para los afortunados elegidos. Es que 99 años no se cumplen todos los días y es una oportunidad que la diva de los almuerzos no dejará pasar desapercibida. Incluso ya tiene la lista de las personas a las que quiere presentes para compartir la velada.