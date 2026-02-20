Avanzan los preparativos para el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: ¿cómo serán los festejos?

La conductora con más años al aire de la televisión argentina llegará este lunes 23 a sus 99 años. Aunque Mirtha Legrand optó por una ceremonia íntima, la celebración será un lujo para los afortunados elegidos. Es que 99 años no se cumplen todos los días y es una oportunidad que la diva de los almuerzos no dejará pasar desapercibida. Incluso ya tiene la lista de las personas a las que quiere presentes para compartir la velada.
El entorno de Mirtha ya empezó a revelar cómo será su gran cena. El lugar ya está definido y, al igual que para el cumpleaños 98, será en la casa de su hija, Marcela Tinayre. La convocatoria, según informaron en TN Show, está pactada para las 20 y hubo al menos 60 convocados, elegidos y aprobados especialmente por la “Chiqui”.
Cómo serán los 99 años de Mirtha Legrand
Aunque la lista de los invitados no fue publicada, se espera que asistan sus familiares. No podrán faltar la propia Marcela, que será la anfitriona; sus nietos, Juana y Nacho Viale y Rocco Gastaldi; y sus bisnietos, Ámbar de Benedictis y Silvestre y Ringo Valenzuela. También cabe esperar que Susana Giménez tenga un sitio en la mesa junto a Claudio Cosano, Martín Cabrales y su esposa Dora Sánchez y Susana Reta.
Un cumpleaños de Mirtha no puede ser un cumpleaños de Mirtha sin una desbordante elegancia y una cuidada decoración. Por eso, la ambientación del evento estará a cargo del decorador de interiores Ramiro Arzuaga, especializado en la materia. Las mesas de Arzuaga se caracterizan por ser completas, casi monocromáticas y con excelentes combinaciones. El buen gusto y el refinamiento destacan siempre en sus preparativos.
El catering, por otra parte, estará a cargo de Schuster, otro nombre repetido en las celebraciones de las estrellas de la farándula argentina. El servicio ofrece una infinidad de opciones que incluyen también la preparación de mesas y la decoración de platos, con estilos únicos tanto para los bocadillos como para las entradas y postres.
El año pasado, Mirtha apareció con un look en la presentación de su cumpleaños 98. Más tarde sorprendió con un cambio de outfit, por lo que es probable que este año repita la maniobra. También es de esperarse que los diseños estén a cargo de su eterno estilista, Claudio Cosano, que además se convirtió en uno de sus amigos íntimos.