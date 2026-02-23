A sus 99 años, Mirtha Legrand sigue coqueteando con sus invitados: “¿Te gusto?”

Mirtha terminó la broma con una risa y tomándose de la mano de Asís. “Él está en pareja”, señaló para después hacer una reflexión. “Perdonen que estoy hablando demasiado de mí. Ha habido como una evolución en mí, ya que le he perdido el miedo a la televisión. Es como que me he liberado y digo lo que siento, lo que viene a mi corazón y a mis sentimientos”, se justificó la “Chiqui”.