A sus 99 años, Mirtha Legrand sigue coqueteando con sus invitados: “¿Te gusto?”

Empezando a transitar su primer siglo, Mirtha Legrand demostró que todavía guarda la picardía y las ganas de presumir de su juventud.

A sus 99 años, Mirtha Legrand sigue coqueteando con sus invitados: “¿Te gusto?” Foto: Instagram/mirthalegrand - eltrece
Hace 3 Hs

Desde su aparición en el cine, Mirtha Legrand se convirtió en una de las mujeres más hermosas de la farándula argentina. Consciente de su virtud, la “Chiqui” se sirvió siempre de ello para plantarse en el mundo del espectáculo, tanto en la pantalla chica como en la pantalla grande en la que debutó. A sus 99 años, la conductora no pierde el hábito y sigue presumiendo, incluso con más desinhibición que hace años.

Este lunes 23, Mirtha está cumpliendo 99 años. Así que, en rigor de la verdad, su “coqueteo” fue cuando aún tenía 98. Es que el sábado, en su último programa grabado, saltó con dientes y garras sobre Jorge “Turco” Asís y se divirtió un rato con él. Sin ninguna vacilación en el tono ni en la voz, la conductora le dijo que estaba mirándola demasiado y le preguntó si le gustaba, causando un estallido de risas burlonas en la mesa.

Mirtha Legrand se sintió observada por el “Turco” Asís

Ya sentados en la mesa, Legrand sintió un contacto visual poco común con uno de sus principales invitados. En la mesa también estaban Martín Campilongo, Diego Sehinkman y Dalia Gutmann. “Desde que me senté no hacés más que observarme”, dijo la “Chiqui” en un tono casi acusador. “¿Me encontrás bien?”, le preguntó a continuación, poniendo a prueba al exsecretario de Cultura de la Nación.

Ante las risas de los demás participantes de la cena, Asís se pensó dos veces la respuesta. “Bien”, respondió sin grandes estridencias. “Pero me gusta que me mires”, dijo con seguridad la diva de los almuerzos, ante lo que Asís redobló comentándole que estaba “absolutamente perfecta”. “Me gusta cómo te queda ese gris”, añadió el escritor apreciando la vestimenta de su interlocutora.

La dirección de la conversación cambió enseguida, porque la “Chiqui”, fiel a sus indiscreciones, le preguntó si era cierto que había estado enamorado de Marine Le Pen, la hija del expresidente francés, Jean-Marie Le Pen. Pero Asís aseguró que se trataba de rumores y que él ni siquiera la conocía.

“¿Te gusto?”: Mirtha Legrand, más directa que nunca

La cena avanzó, pero Mirtha no dejó de tener la sensación de que su invitado tenía cierta fijación con ella. “No me sacás la vista, ¿eh?”, volvió a atacar la “Chiqui”. Las interrupciones de los presentes la hicieron soltar dos veces su siguiente pregunta. “¿Te gusto yo? ¿Te gusto?”, consultó, también entre risas, ante lo que Asís respondió con una afirmativa sincera.

Mirtha terminó la broma con una risa y tomándose de la mano de Asís. “Él está en pareja”, señaló para después hacer una reflexión. “Perdonen que estoy hablando demasiado de mí. Ha habido como una evolución en mí, ya que le he perdido el miedo a la televisión. Es como que me he liberado y digo lo que siento, lo que viene a mi corazón y a mis sentimientos”, se justificó la “Chiqui”.

