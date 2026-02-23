Mirtha Legrand cumple 99 años: siete datos que demuestran que es la mujer que "venció al tiempo"

Hoy, 23 de febrero, Argentina se detiene para celebrar a su máxima diva. Mirtha Legrand, la "Chiqui", alcanza los 99 años de una vida que parece extraída de una enciclopedia de historia. Nacida en Villa Cañás en 1927 como Rosa María Juana Martínez Suárez, su vigencia no es solo un récord televisivo, es un fenómeno sociológico.
A un solo paso del centenario, la conductora que debutó en 1968 con “Almorzando con las estrellas” sigue siendo la dueña absoluta de la "mesaza". Pero, más allá de sus 36 películas y ocho décadas de carrera, hay datos de su vida que te harán ver su longevidad con otros ojos.
1. Más antigua que Mickey Mouse y que el Mundial
Cuando Walt Disney creó a Mickey Mouse en 1928, Mirtha ya soplaba su primera velita. Pero hay más:
Nació 3 años antes del primer Mundial de Fútbol (Uruguay 1930).
Cuando Mirtha llegó al mundo, Plutón aún no había sido descubierto (se detectó recién en 1930).
Increíble pero real: nació apenas 77 años después de la muerte del General José de San Martín.
2. La testigo de todos los Gobiernos
Mirtha es, literalmente, la historia viva de la política argentina. A lo largo de su vida, han pasado 37 de los 50 presidentes que tuvo el país desde la época de Bernardino Rivadavia. Además, es la única argentina que puede decir que utilizó todas las monedas que circularon en la historia nacional.
3. El vínculo inquebrantable con su gemela "Goldy"
Mirtha no recorrió este camino sola. Su hermana gemela, Silvia "Goldy" Legrand, fue su otra mitad en el cine y en la vida. Goldy falleció en 2020 durante la pandemia, dejando un vacío inmenso. Hoy, al celebrar sus 99, el recuerdo de su hermana está más vivo que nunca, ya que ambas compartirían esta cifra histórica.
4. Un amor de película (literalmente)
En 1945, durante el rodaje de Cinco besos, conoció al director Daniel Tinayre. Se casaron cuando ella tenía solo 19 años. Juntos formaron una de las duplas más poderosas de la industria, enfrentando momentos de máximo brillo y tragedias personales, como la pérdida de su hijo Daniel en 1999.
5. El gesto solidario con el "10"
Incluso a sus casi 100 años, Mirtha sigue conectada con la actualidad. Recientemente, la mamá de Lionel Messi le regaló una camiseta autografiada por el astro. ¿Qué hizo la Chiqui? En lugar de guardarla en una vitrina, decidió subastarla para ayudar al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. "Es todo para el hospital", sentenció con su lucidez habitual.
El camino hacia los 100
Con una salud de hierro y una memoria que envidiaría cualquier adolescente, Mirtha Legrand inicia hoy la cuenta regresiva hacia el siglo de vida. ¿Su secreto? Quizás sea esa frase que repite cada domingo y que ya es parte del ADN argentino: "Como te ven, te tratan...".