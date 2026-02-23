Mirtha Legrand cumple 99 años: los momentos más duros de su vida personal

Solo unos años después, en 1999, su hijo fue diagnosticado con un cáncer de páncreas que acabó con su vida al poco tiempo. La doble pérdida de Mirtha en cinco años le demandó años de recuperación. Danielito –como lo llamaban para distinguirlo de su padre– detestaba la vida pública, por lo que no mantenía una relación demasiado cordial con sus padres. Además, pertenecía a la comunidad LGBT y estaba en pareja con Roberto Gerosa, una situación que, se comenta, causaba disgusto a Mirtha. Pese a ello, la “Chiqui” lo llevó consigo a su casa para cuidarlo en los últimos momentos de su vida.