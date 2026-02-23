Nueve claves sobre cómo sigue el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo

5- la deliberación: dos comisiones de la Cámara deberán emitir un dictamen conjunto con la terna

Una vez finalizada la instancia anterior, las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos deberán reunirse en forma conjunta para que, en igual plazo, procedan a evaluar los antecedentes y a seleccionar una terna de postulantes con el dictamen correspondiente, el cual será elevado al recinto para su tratamiento en sesión pública. En este caso no hay entrevistas con los postulantes, a diferencia de lo que sucede con los pliegos de quienes aspiran a ocupar una magistratura en el Poder Judicial. El primero de los comité está integrado por Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse, Rodolfo Ocaranza, Tulio Caponio, Agustín Romano Norri, Aldo Salomón y Tomás Cobos (hijo del actual titular del organismo). En tanto que forman parte de la comisión de Peticiones y Acuerdos: Vargas Aignasse, Ocaranza, Carlos Najar, Sergio Mansilla, Adriana Najar, Maia Martínez y Ricardo Bussi.