Nueve claves sobre cómo sigue el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo
Un total de 46 postulantes presentaron sus carpetas en la Legislatura con la esperanza de convertirse en ómbudsman Se está llevando el periodo de impugnaciones. Hasta el 3 de marzo se debe emitir el dictamen con la terna que se elevará al recinto.
1- El comienzo: la renovación de un cargo que generó tensiones y quiebres en la elección de 2021
La Legislatura ingresó en la recta final del proceso de selección de un nuevo Defensor del Pueblo. En menos de dos semanas -puntualmente el 7 de marzo- vencerá el mandato Eduardo Cobos, quien resultó electo en 2021 en una corta pero potente votación que marcó el inicio de una feroz interna peronista que no termina de acomodarse. En apenas 15 minutos y con apoyo de parte de la oposición, el entonces legislador Cobos recibió 25 votos a favor y a continuación juró como ómbudsman. Esa sesión marcó el quiebre formal del bloque oficialista y dejó revuelta la Cámara dado que también provocó otras consecuencias institucionales y políticas.
2- Selección en marcha: hay un total de 46 interesados en calzarse el traje de Defensor del Pueblo
El proceso para elegir un nuevo Defensor se inició el 3 de febrero con la publicación del llamado a inscripción de los postulantes. El artículo tercero de la norma que crea la Defensoría del Pueblo establece que debe haber cinco días hábiles para que puedan postularse los interesados a ocupar el cargo. En esta ocasión fueron 46 carpetas las que se presentaron en la Legislatura que conduce el vicegobernador Miguel Acevedo para ser analizadas en las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdo antes de emitir un dictamen.
3- ¿Quiénes son?: uno por uno, todos los interesados que presentaron sus carpetas
En el extenso listado de candidatos aparecen profesionales, ex funcionarios, el actual ómbudsman y otros que lo fueron en periodos anteriores. Los 46 postulantes para ocupar el cargo durante cinco años son: Ramón Acuña, José Alcaraz, Estela Apud, Rolando Argañaraz, Claudia Boyanovsky, Mabel Bravo, Eduardo Cobos, Álvaro Contreras, Clelia Cruz Sánchez, Raúl Carlos Daniel, Agustín Fernández, Christian Fernández, Gustavo Gaón, Martín Garzón, José García, Juan Manuel Guevara, Elsa Hasán Jalil, Julio Herrera Piedrabuena, María Cristina Idígoras, Fernando Said Juri, Jorge Lobo Aragón, Francisco Mejías, Daniel Mendoza, David Mizrahi, Paula Nemer, Lourdes Núñez, Miguel Paz, Julio Picabea, Silvana Pinto Gallardo, Daniel Alberto Ponce, Pedro Prioris, Alejandra Racedo, José Ramos, Jorge Rocha, Juan Eduardo Rojas, Sebastián Uro Romero, Eduardo Sarris, María Pamela Tenreyro, César Toledo, Sonia Toledo, Gustavo Usandivaras, Julio Valdez, María Celeste Vales, Rubén Darío Vega Herrera, Facundo Vergara y Mónica Villa.
4- Bajo la lupa: se abrió el proceso de impugnaciones antes del análisis que llevará a cabo la Legislatura
El proceso se encuentra actualmente en el periodo de impugnaciones. La ley establece que pueden presentarse como candidatos a Defensor del Pueblo quienes reúnan los siguientes requisitos: tener ciudadanía natural en ejercicio o legal después de dos años obtenida; un mínimo de 25 años de edad; y estar domiciliado en la provincia durante por lo menos dos años antes de su designación. La legisladora Carolina Vargas Aignasse, presidenta de ambas comisiones, precisó que hasta el pasado viernes la comunidad en general tuvo tiempo de hacer las impugnaciones que la ley establece, en el caso que correspondieran. Detalló que entre mañana 24 de febrero y el jueves 26 quienes hayan sido objetados tendrán la posibilidad de realizar sus descargos.
5- la deliberación: dos comisiones de la Cámara deberán emitir un dictamen conjunto con la terna
Una vez finalizada la instancia anterior, las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos deberán reunirse en forma conjunta para que, en igual plazo, procedan a evaluar los antecedentes y a seleccionar una terna de postulantes con el dictamen correspondiente, el cual será elevado al recinto para su tratamiento en sesión pública. En este caso no hay entrevistas con los postulantes, a diferencia de lo que sucede con los pliegos de quienes aspiran a ocupar una magistratura en el Poder Judicial. El primero de los comité está integrado por Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse, Rodolfo Ocaranza, Tulio Caponio, Agustín Romano Norri, Aldo Salomón y Tomás Cobos (hijo del actual titular del organismo). En tanto que forman parte de la comisión de Peticiones y Acuerdos: Vargas Aignasse, Ocaranza, Carlos Najar, Sergio Mansilla, Adriana Najar, Maia Martínez y Ricardo Bussi.
6- Plazos que se agotan: los legisladores tienen hasta el martes 3 de marzo para definir la terna
La parlamentaria que lidera el proceso indicó que el martes 3 de marzo será la fecha tope para avanzar hacia la definición de la terna. “Este proceso está claramente estipulado por una ley, tiene rigor legal y establece los plazos en que deben ocurrir todos estos eventos. Nosotros estamos circunscribiéndonos exactamente a lo que la ley establece, dándole la publicidad correspondiente. Vamos a cumplir a rajatabla lo que la ley establece”, remarcó.
Debido a que el mandato actual concluye un fin de semana, en la Cámara se especula con realizar unos días antes la sesión especial. Trascendió que sería durante la primera semana de marzo.
7- Suposiciones políticas: el ex diputado Fernández podría correr con ventajas sobre los demás postulantes
Si bien el proceso de selección se está llevando a cabo en el seno de la Legislatura y en un marco institucional, en las esferas políticas hay versiones coincidentes de que el ex diputado Fernández podría correr con cierta ventaja y que tendría el pulgar arriba de las principales autoridades provinciales. El aguilarense, hombre del riñón jaldista, puso el cuerpo en el Congreso durante los primeros dos años del gobierno libertario. Presidió el bloque Independencia, que en más de una ocasión tomó posturas alineadas con las aspiraciones de la Casa Rosada, lo que provocó fuertes controversias hacia adentro del justicialismo.
8- Votación en el recinto: para ser electo Defensor del Pueblo se necesita la mayoría absoluta
Tanto la Constitución como la Ley 6.644 establecen que el defensor será designado por resolución de la Legislatura, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros en sesión especial y pública convocada al efecto. La Carta Magna precisa que el Defensor del Pueblo goza de iguales inmunidades y prerrogativas que los legisladores, y que sólo puede ser removido por juicio político.
9- ¿Cuál es el rol?: los deberes y las responsabilidades que se deben cumplir en el cargo
Son atribuciones y deberes del Defensor del Pueblo la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en esta Constitución, la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública provincial y municipal, o de prestadores de servicios públicos, siendo todas sus actuaciones gratuitas para el ciudadano.
La Constitución de la Provincia también establece que el ómbudsman “deberá dar cuenta anualmente a la Legislatura de la gestión realizada, en sesión pública especial convocada al efecto”, algo que no sucedió al menos en los últimos cinco años.