Secciones
Política

Elección del Defensor del Pueblo: avanza el cronograma en la Legislatura
REUNIÓN. Vargas Aignasse, Acevedo y Mansilla. REUNIÓN. Vargas Aignasse, Acevedo y Mansilla.
Hace 4 Hs

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó una reunión junto al presidente subrogante, Sergio Mansilla, y la legisladora Carolina Vargas Aignasse, con el objetivo de coordinar el desarrollo del cronograma institucional para la elección del Defensor del Pueblo.

Defensor del Pueblo: opositores piden un ombudsman independiente

Defensor del Pueblo: opositores piden un ombudsman independiente

Finalizada la inscripción, hay 46 inscriptos para la convocatoria. “En este momento está transcurriendo el plazo para que la comunidad en general pueda hacer las impugnaciones que la ley establece, en el caso que correspondieran, hasta el 20 de febrero”, indicó Vargas Aignasse. “Tenemos hasta el 3 de marzo para emitir el dictamen con la terna”, dijo.

Temas TucumánVenezuelaHonorable Legislatura de TucumánSergio MansillaCarolina Vargas AignasseMiguel AcevedoDefensoría del Pueblo de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Piden informes por la situación de los semáforos en puntos clave de Tucumán

Piden informes por la situación de los semáforos en puntos clave de Tucumán

Gerónimo Vargas Aignasse: Hablar de candidaturas hoy es darle la espalda a la realidad de los tucumanos

Gerónimo Vargas Aignasse: "Hablar de candidaturas hoy es darle la espalda a la realidad de los tucumanos"

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias
2

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
3

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
5

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin
6

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

Más Noticias
Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa: por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

"Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa": por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Comentarios