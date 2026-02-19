Elección del Defensor del Pueblo: avanza el cronograma en la Legislatura

Finalizada la inscripción, hay 46 inscriptos para la convocatoria. “En este momento está transcurriendo el plazo para que la comunidad en general pueda hacer las impugnaciones que la ley establece, en el caso que correspondieran, hasta el 20 de febrero”, indicó Vargas Aignasse. “Tenemos hasta el 3 de marzo para emitir el dictamen con la terna”, dijo.