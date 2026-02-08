Defensor del Pueblo: opositores piden un ombudsman independiente

Cano continuó con la línea de sus colegas y sostuvo que el defensor del pueblo debe ser una persona aislada al poder, que defienda al ciudadano en el momento que lo requiera y no transformar esto en “un coto de caza del oficialismo”. Finalmente, el diputado nacional consideró que se está frente a una oportunidad para reformular el debate previo a la creación de la defensoria y así analizar qué objetivos se cumplieron y cuáles no.