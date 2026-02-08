Secciones
Política

Defensor del Pueblo: opositores piden un ombudsman independiente

El proceso de selección debe finalizar antes del 7 de marzo, fecha donde termina el mandato actual. El oficialismo ya tiene candidato.

Hace 4 Hs

Legisladores de la oposición consideran que el defensor del Pueblo debe ser una persona independiente del Poder Ejecutivo. Así opinaron respecto al perfil que debería tener el próximo ombudsman en el proceso de renovación de ese cargo que encara por estos días la Legislatura.

Los legisladores serán los encargados de seleccionar al próximo defensor del pueblo. Actualmente rigen los plazos de inscripción de interesados a cubrir el puesto y el proceso de selección deberá finalizar antes del 7 de marzo. 

El elegido precederá al actual defensor, Eduardo “Lolo” Cobos, y estará al mando por un periodo de cinco años. El cargo posee un rango constitucional y su función es proteger a los ciudadanos contra situaciones donde sus derechos se vean vulnerados, por acciones u omisiones del Estado en su rol tanto de usuarios como consumidores.

“Con coraje”

Agustín Romano Norri, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR), afirmó que el seleccionado debe ser opositor. “Creo que necesitamos que sea una persona independiente, fundamentalmente que forme parte de la oposición, que no sea un apéndice más del Gobierno de turno. Tiene que haber alguien que tenga el coraje de enfrentarse al Gobierno cuando se vulnere algún derecho a algún vecino”, reforzó.

Además, el legislador comentó que, en preferencia, debería ser una persona menor a 40 años. “Me gustaría que sea una persona joven, que tenga menos de 40 años. Más de la mitad de los tucumanos es menor a esa edad. Hay que darle la oportunidad a alguien que entienda un montón de realidades que suceden hoy y hay que aggiornar una institución pensada hace 30 o 40 años a nuevas realidades”, sentenció.

Mientras tanto, José Macome, ex integrante de La Libertad Avanza (LLA), aseguró que la persona electa no debería ser parte del gobierno oficialista para que no se repita lo sucedido en las últimas elecciones. “Ya vimos lo que pasó en la última vez; era el candidato de Jaldo, el candidato de Manzur, era una disputa por un lugar de poder”, asintió.

Además, remarcó que “cualquier persona que ejerza un cargo público debe tener ficha limpia y poseer vocación de servicio público, de querer ayudar a la gente”. Luego, el ex LLA declaró que “ya suena un candidato bastante fuerte por parte del oficialismo”. Por último, Macome cuestionó la parcialidad que podría haber en la votación. “Como tienen amplia mayoría en la Legislatura se va a votar lo que pida el Gobernador y eso ya le quita independencia a la Defensoría”, cerró.

Por otro lado, el legislador y parte de Juntos por el Cambio (JxC), José Cano, en diálogo con el programa Buen Día Verano de LA GACETA Play, fue contundente al afirmar que el rol del defensor del pueblo se “desvirtuó bastante”. “En primer lugar no puede ser un apéndice del poder ejecutivo, tampoco puede ser un ámbito para construir este poder político, territorialidad”, dijo.

Cano continuó con la línea de sus colegas y sostuvo que el defensor del pueblo debe ser una persona aislada al poder, que defienda al ciudadano en el momento que lo requiera y no transformar esto en “un coto de caza del oficialismo”. Finalmente, el diputado nacional consideró que se está frente a una oportunidad para reformular el debate previo a la creación de la defensoria y así analizar qué objetivos se cumplieron y cuáles no.

Para finalizar, el legislador José Seleme (Avanza Tucumán) aseveró que el cargo tiene que ser completamente autárquico, que esté del lado de la gente y no del poder de turno, y que no debe ser utilizado para “acomodar gente del Gobierno”.

“El Defensor del Pueblo tiene que servir para resolver problemas reales, los de todos los días, y no para sumar empleados. Tiene que defender al ciudadano común, no ser un organismo declamativo ni una cáscara vacía”, pronunció. El mandatorio indicó que si la persona que salga elegida no cumple ese rol, “no sirve para el cargo”.

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

