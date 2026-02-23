Caso Lebbos: los contactos con los miembros del Clan Acevedo

La línea narco siempre estuvo presente en la investigación, pero nunca pudo ser profundizada por los errores que cometieron quienes debían analizar el caso. En la llamada línea de los “hijos del poder”, los miembros de “La Inimitable” habrían sido los proveedores de la droga que se consumía en las fiestas privadas que organizaban.
César Soto, pareja de Paulina Lebbos -asesinada el 26 de febrero de 2006-, formaba parte de ese grupo. Sergio Kaleñuk, en tanto, era el dirigente de Atlético que tenía como misión negociar con los barrabravas la entrega de entradas y los viajes que realizaban.
Los miembros del Clan Acevedo fueron investigados por el crimen, pero el fiscal Diego López Ávila no encontró elementos suficientes para acusarlos. El ex fiscal Carlos Albaca fue condenado por no haber profundizado varias líneas de investigación; una de ellas, la que vinculaba a este grupo.
Explicaciones
En el segundo juicio realizado por el crimen de la estudiante, se conoció que, el día de la desaparición de Paulina, mantuvieron varias comunicaciones con Kaleñuk y con Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía que recibió una pena de cinco años y seis meses por su actuación.
Cuando declaró como testigo en una audiencia, Gustavo “El Gordo” González explicó que esos contactos obedecieron a cuestiones logísticas, ya que ese día Atlético recibía a San Martín en su estadio en una nueva edición del clásico tucumano
El líder de “La Inimitable” no solo sostuvo que intentaron responsabilizarlos del asesinato de la joven, sino que además afirmó que durante años sufrieron una persecución policial que destruyó a su familia. Guillermo “Kin Acevedo” Ramos y Jorge “Pelao” Acevedo, mencionados en esa hipótesis, murieron meses antes de que se iniciara el juicio en extrañas circunstancias. Al primero lo mataron en Termas de Río Hondo; el segundo, en cambio, se habría suicidado con un cinturón, elemento que no debería haber tenido en la celda de máxima seguridad que ocupaba.
“El Gordo” González, que habría recibido varios beneficios durante la instrucción de la causa, integra la lista de personas que debían ser investigadas, tal como lo dispusieron en su fallo los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto. Sin embargo, nunca trascendió si se abrió un expediente en su contra.