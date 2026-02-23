Caso Lebbos: los contactos con los miembros del Clan Acevedo

El líder de “La Inimitable” no solo sostuvo que intentaron responsabilizarlos del asesinato de la joven, sino que además afirmó que durante años sufrieron una persecución policial que destruyó a su familia. Guillermo “Kin Acevedo” Ramos y Jorge “Pelao” Acevedo, mencionados en esa hipótesis, murieron meses antes de que se iniciara el juicio en extrañas circunstancias. Al primero lo mataron en Termas de Río Hondo; el segundo, en cambio, se habría suicidado con un cinturón, elemento que no debería haber tenido en la celda de máxima seguridad que ocupaba.