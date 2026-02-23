Secciones
Seguridad

Caso Lebbos: los contactos con los miembros del Clan Acevedo

Los integrantes de “La Inimitable” también fueron investigados.

EN EL JUICIO. Gustavo “El Gordo” González declaró en el juicio. EN EL JUICIO. Gustavo “El Gordo” González declaró en el juicio.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

La línea narco siempre estuvo presente en la investigación, pero nunca pudo ser profundizada por los errores que cometieron quienes debían analizar el caso. En la llamada línea de los “hijos del poder”, los miembros de “La Inimitable” habrían sido los proveedores de la droga que se consumía en las fiestas privadas que organizaban.

César Soto, pareja de Paulina Lebbos -asesinada el 26 de febrero de 2006-, formaba parte de ese grupo. Sergio Kaleñuk, en tanto, era el dirigente de Atlético que tenía como misión negociar con los barrabravas la entrega de entradas y los viajes que realizaban.

Los miembros del Clan Acevedo fueron investigados por el crimen, pero el fiscal Diego López Ávila no encontró elementos suficientes para acusarlos. El ex fiscal Carlos Albaca fue condenado por no haber profundizado varias líneas de investigación; una de ellas, la que vinculaba a este grupo.

Explicaciones

En el segundo juicio realizado por el crimen de la estudiante, se conoció que, el día de la desaparición de Paulina, mantuvieron varias comunicaciones con Kaleñuk y con Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía que recibió una pena de cinco años y seis meses por su actuación.

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

Cuando declaró como testigo en una audiencia, Gustavo “El Gordo” González explicó que esos contactos obedecieron a cuestiones logísticas, ya que ese día Atlético recibía a San Martín en su estadio en una nueva edición del clásico tucumano

El líder de “La Inimitable” no solo sostuvo que intentaron responsabilizarlos del asesinato de la joven, sino que además afirmó que durante años sufrieron una persecución policial que destruyó a su familia. Guillermo “Kin Acevedo” Ramos y Jorge “Pelao” Acevedo, mencionados en esa hipótesis, murieron meses antes de que se iniciara el juicio en extrañas circunstancias. Al primero lo mataron en Termas de Río Hondo; el segundo, en cambio, se habría suicidado con un cinturón, elemento que no debería haber tenido en la celda de máxima seguridad que ocupaba.

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

“El Gordo” González, que habría recibido varios beneficios durante la instrucción de la causa, integra la lista de personas que debían ser investigadas, tal como lo dispusieron en su fallo los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto. Sin embargo, nunca trascendió si se abrió un expediente en su contra.

Temas Paulina LebbosCarlos AlbacaDiego López ÁvilaSergio KaleñukCaso Paulina LebbosCésar SotoNarcotráficoInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luna roja: cuándo será el próximo eclipse y por qué se verá mejor en Argentina
1

"Luna roja": cuándo será el próximo eclipse y por qué se verá mejor en Argentina

Cómo viajar con poco presupuesto: 10 planes gratuitos para disfrutar Buenos Aires
2

Cómo viajar con poco presupuesto: 10 planes gratuitos para disfrutar Buenos Aires

Diez consejos para mantener tu bronceado más tiempo y lucir una piel radiante
3

Diez consejos para mantener tu bronceado más tiempo y lucir una piel radiante

Cómo ganarle a la consola: estrategias para que los chicos pasen del sillón al deporte real
4

Cómo ganarle a la consola: estrategias para que los chicos pasen del sillón al deporte real

Gracias a científicos de Barcelona FC, el mundo empieza a entender por qué los deportistas se lesionan
5

Gracias a científicos de Barcelona FC, el mundo empieza a entender por qué los deportistas se lesionan

El miedo al silencio: cuando interrumpir es un mecanismo de defensa contra la incomodidad social
6

El miedo al silencio: cuando interrumpir es un mecanismo de defensa contra la incomodidad social

Más Noticias
La ciencia revela cómo elegir el animal ideal para tu salud.

La ciencia revela cómo elegir el animal ideal para tu salud.

En el mes de San Valentín te llegó el “amor a primera vista”, atención porque viene un momento crucial

En el mes de San Valentín te llegó el “amor a primera vista”, atención porque viene un momento crucial

El miedo al silencio: cuando interrumpir es un mecanismo de defensa contra la incomodidad social

El miedo al silencio: cuando interrumpir es un mecanismo de defensa contra la incomodidad social

Luna roja: cuándo será el próximo eclipse y por qué se verá mejor en Argentina

"Luna roja": cuándo será el próximo eclipse y por qué se verá mejor en Argentina

¿La cantidad de horas que dormimos influye en nuestra masa muscular?

¿La cantidad de horas que dormimos influye en nuestra masa muscular?

Cáncer de mama: cómo comienza y cuáles son los síntomas iniciales

Cáncer de mama: cómo comienza y cuáles son los síntomas iniciales

Gracias a científicos de Barcelona FC, el mundo empieza a entender por qué los deportistas se lesionan

Gracias a científicos de Barcelona FC, el mundo empieza a entender por qué los deportistas se lesionan

Adrián Bravi: “Las lenguas determinan nuestra forma de ser y de estar en el mundo”

Adrián Bravi: “Las lenguas determinan nuestra forma de ser y de estar en el mundo”

Comentarios