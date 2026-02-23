Caso Érika: habló Gordillo y complicó al “Militar” Sosa

Gordillo, divorciada, madre de dos hijos adolescentes, técnica en marketing y secretaria judicial de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, fue acusada por el fiscal Gallo de haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo, ayudado a eliminar el celular de la joven y facilitado la fuga de Sosa. Le dictaron prisión preventiva por tres meses, pese a que se confirmó que no habría participado directamente en el crimen.