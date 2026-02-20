El Colegio de Abogados de Tucumán repudió a Milei por sus dichos sobre la “industria del juicio”

La entidad también cuestionó el efecto institucional de generalizaciones como las utilizadas por el Presidente. “Descalificar los reclamos judiciales o el ejercicio profesional mediante generalizaciones impropias no contribuye al fortalecimiento de las instituciones ni al diálogo democrático”, advirtieron. Y agregaron que ese tipo de discursos “erosiona la confianza en el sistema de justicia y desvaloriza la función social de la abogacía”. “Reafirmamos que el ejercicio de la profesión se encuentra regulado por normas éticas y legales estrictas, y que su finalidad es la defensa de derechos, la búsqueda de soluciones jurídicas y la preservación del orden constitucional”, concluye el comunicado.