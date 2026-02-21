Semana clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil

La administración del presidente Javier Milei enfrentará una semana decisiva en el Congreso de la Nación luego de sus últimas dos victorias legislativas. El Senado avanza en la convocatoria de dos sesiones en días consecutivos para aprobar el Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral, iniciativas que ya obtuvieron dictámenes en plenarios de comisiones y que ahora se encaminan al debate en el recinto.
La primera sesión fue convocada para el jueves 26 de febrero a las 11. Dentro del temario, el proyecto más relevante es el de Régimen Penal Juvenil, con el que el oficialismo impulsaría la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La propuesta ya tuvo una aprobación cómoda en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias: 149 votos a favor y 100 en contra
La jornada también incluirá la reforma a la Ley de Glaciares y el tratamiento del pliego para avalar que Fernando Iglesias se convierta en embajador argentino en Bélgica y ante la Unión Europea.
Al día siguiente, el viernes 27 de febrero desde las 11, comenzará el debate y la votación de los proyectos de reforma laboral y de la ratificación del acuerdo entre el Mercosur-Unión Europea.
En ambos casos, el Gobierno tiene antecedentes para mostrarse optimista. En el mismo Senado, el proyecto de legislación laboral obtuvo este mes 42 votos a favor y 30 en contra, mientras que el acuerdo comercial logró una amplia mayoría de 203 aprobaciones frente a 42 rechazos.
Proyectos claves antes de la apertura de sesiones
Además de bajar la edad de imputabilidad, el proyecto de Régimen Penal Juvenil establece penas máximas de hasta 15 años, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.
Cuando las penas sean de hasta tres años, o de entre tres y hasta diez años pero no impliquen delitos de gravedad, la privación de la libertad será reemplazada por otras penalidades. Entre ellas se contemplan amonestaciones, la prohibición de contacto con la víctima, la restricción para conducir vehículos, la imposibilidad de asistir a determinados establecimientos recreativos y de salir del país, así como la prestación de servicios a la comunidad.
Por su parte, la reforma de la ley N° 26.639 -que regula los presupuestos mínimos ambientales para la protección de glaciares y ambiente periglacial- habilita a las autoridades provinciales a autorizar determinadas actividades productivas bajo su competencia, como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y zonas periglaciares.
Entre los puntos más relevantes de la reforma laboral se destacan cambios en el pago de horas extras, el esquema de indemnizaciones, las contribuciones patronales, el derecho a huelga, el empleo en plataformas digitales, el régimen de vacaciones, los estatutos laborales y el financiamiento del cine.
En cuanto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, se trata de uno de los tratados comerciales más relevantes a nivel global, ya que prevé una fuerte reducción de aranceles y barreras comerciales. Según las estimaciones, las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur podrían aumentar un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur hacia Europa crecerían un 17%.
En ese marco, la Unión Europea eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En el sector agrícola, se liberalizaría el 99% del comercio, eliminando restricciones que afectan a productos clave como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados.