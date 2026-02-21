Semana clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil

Cuando las penas sean de hasta tres años, o de entre tres y hasta diez años pero no impliquen delitos de gravedad, la privación de la libertad será reemplazada por otras penalidades. Entre ellas se contemplan amonestaciones, la prohibición de contacto con la víctima, la restricción para conducir vehículos, la imposibilidad de asistir a determinados establecimientos recreativos y de salir del país, así como la prestación de servicios a la comunidad.