Sesión por la reforma laboral: LLA pidió expulsar a la diputada kirchnerista que apagó los micrófonos

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para facultar al presidente del cuerpo, Martín Menem, a efectuar una denuncia penal contra la legisladora de Unión por la Patria (UxP) Florencia Carignano, quien generó uno de los momentos más controvertidos durante la sesión por la reforma laboral, al desconectar unos micrófonos de una consola a fines de interrumpir el debate.