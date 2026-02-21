Sesión por la reforma laboral: LLA pidió expulsar a la diputada kirchnerista que apagó los micrófonos

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para facultar al presidente del cuerpo, Martín Menem, a efectuar una denuncia penal contra la legisladora de Unión por la Patria (UxP) Florencia Carignano, quien generó uno de los momentos más controvertidos durante la sesión por la reforma laboral, al desconectar unos micrófonos de una consola a fines de interrumpir el debate.
A través de un comunicado en X (ex Twitter), el espacio acusó a la diputada kirchnerista de haber realizado “actos de sabotaje ilegales”, durante la previa al debate. “Las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, precisaron.
“Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario, sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también el que las hace las paga”, advirtieron.
COMUNICADO OFICIAL DEL BLOQUE DIPUTADOS LLA. pic.twitter.com/V2kBGytPEL— Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) February 20, 2026
"Los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos"
Así, el bloque de LLA anunció que presentó un proyecto facultando a la presidencia de la Cámara para efectuar una denuncia penal contra Carignano, “por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”. En esa misma línea, adelantaron que reclamarán la suspensión preventiva de la diputada y “su posterior expulsión del cuerpo”.
Por último, la bancada libertaria llamó a todos los bloques a acompañar la iniciativa oficialista. “La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”, concluyeron.