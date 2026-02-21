Secciones
Política

Sesión por la reforma laboral: LLA pidió expulsar a la diputada kirchnerista que apagó los micrófonos

El bloque libertario acusó a Florencia Carignano de entorpecer el funcionamiento institucional y aseguró que "los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos".

DIPUTADOS. El bloque de La Libertad Avanza rechazó el accionar de la diputada Florencia Carignano durante el debate por la reforma laborall DIPUTADOS. El bloque de La Libertad Avanza rechazó el accionar de la diputada Florencia Carignano durante el debate por la reforma laborall
Hace 2 Hs

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para facultar al presidente del cuerpo, Martín Menem, a efectuar una denuncia penal contra la legisladora de Unión por la Patria (UxP) Florencia Carignano, quien generó uno de los momentos más controvertidos durante la sesión por la reforma laboral, al desconectar unos micrófonos de una consola a fines de interrumpir el debate.

A través de un comunicado en X (ex Twitter), el espacio acusó a la diputada kirchnerista de haber realizado “actos de sabotaje ilegales”, durante la previa al debate. “Las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, precisaron.

“Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario, sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también el que las hace las paga”, advirtieron.

"Los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos"

Así, el bloque de LLA anunció que presentó un proyecto facultando a la presidencia de la Cámara para efectuar una denuncia penal contra Carignano, “por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”. En esa misma línea, adelantaron que reclamarán la suspensión preventiva de la diputada y “su posterior expulsión del cuerpo”.

Por último, la bancada libertaria llamó a todos los bloques a acompañar la iniciativa oficialista. “La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”, concluyeron.

Temas Reforma laboral Buenos AiresHonorable Cámara de Diputados de la NaciónFlorencia CarignanoMartín Menem
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

Reforma laboral: las claves del proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado

Reforma laboral: las claves del proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado

Reforma laboral: el oficialismo quiere sesionar el jueves en Diputados y aceptaría cambios en las licencias

Reforma laboral: el oficialismo quiere sesionar el jueves en Diputados y aceptaría cambios en las licencias

Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

La reforma laboral avanza hacia el recinto: ¿Cuándo se debatirá en Diputados?

La reforma laboral avanza hacia el recinto: ¿Cuándo se debatirá en Diputados?

Lo más popular
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”
1

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito
2

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales
3

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral
4

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”
5

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales
6

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Más Noticias
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Comentarios