“¡Pedazo de loca!”: una diputada desconectó los cables de los taquígrafos en plena sesión

Mientras el caos se apoderaba del recinto, la diputada nacional Florencia Carignano, representante de La Cámpora en Unión por la Patria, se acercó sigilosamente hasta la mesa ubicada en el centro del recinto de la Cámara de Diputados y con su mano izquierda comenzó a desconectar los cables de alimentación y conexión a internet con los que trabajan los taquígrafos abocados a la sesión de este jueves.