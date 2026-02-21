Secciones
Este síntoma silencioso en las manos o muñecas podría alertar sobre un posible cáncer

Algunos cambios en las manos o muñecas pueden ser señales de alerta del organismo. Detectarlos a tiempo y consultar con un especialista es fundamental para descartar o diagnosticar un posible cáncer de forma temprana.

Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

El cuerpo suele enviar señales cuando algo no funciona correctamente, y las manos o las muñecas pueden reflejar cambios que pasan desapercibidos. Aunque muchas veces se relacionan con problemas articulares o inflamatorios, ciertos síntomas también pueden estar asociados a enfermedades más complejas, incluido el cáncer.

Según advierten organismos como la Organización Mundial de la Salud y la American Cancer Society, la detección temprana es clave para mejorar el pronóstico. Por eso, reconocer signos inusuales y consultar a tiempo permite obtener un diagnóstico preciso y, en caso necesario, iniciar el tratamiento adecuado.

El síntoma silencioso en manos y muñecas que puede revelar un cáncer

1. Quistes ganglionares:

Los quistes ganglionares son los tumores más frecuentes en las manos y muñecas. Se presentan como protuberancias llenas de líquido que pueden aparecer en la base de los dedos o cerca de las articulaciones.

Síntomas: a menudo son duros al tacto y pueden variar en tamaño. No suelen causar dolor, aunque algunos pacientes pueden experimentar molestias.

Tratamiento: puede incluir observación (sin intervención), aspiración con aguja para drenar el líquido o extirpación quirúrgica en casos persistentes o dolorosos.

2. Tumor de células gigantes de la funda del tendón:

Este tumor sólido se desarrolla en la funda que recubre los tendones. Es benigno y su crecimiento es lento.

Síntomas: puede causar dolor o molestias si presiona estructuras circundantes. La masa puede ser visible o palpable.

Tratamiento: generalmente se recomienda la cirugía para extirpar el tumor y aliviar los síntomas. La intervención puede ayudar a prevenir recurrencias.

3. Quiste de inclusión epidérmica:

Se forma bajo la piel, a menudo después de una lesión o corte. Este quiste benigno se llena de queratina, una sustancia blanda.

Síntomas: puede aparecer como una masa móvil debajo de la piel y, a veces, puede causar dolor o sensibilidad.

Tratamiento: la eliminación quirúrgica es una opción común si el quiste causa molestias o tiene un impacto estético.

4. Otros tumores menos comunes:

Tumores grasos que son blandos y móviles. Generalmente no requieren tratamiento a menos que causen dolor o incomodidad.

Neuromas: tumores en los nervios que pueden causar dolor o adormecimiento.

Tumores de la funda del nervio: benignos, pero pueden causar síntomas si afectan a los nervios cercanos.

Fibromas y tumores glómicos: generalmente benignos, pero pueden requerir tratamiento dependiendo de sus síntomas y ubicación.

Diagnóstico de tumores en manos y muñecas

El diagnóstico preciso de un tumor en las manos o muñecas es crucial para determinar el tratamiento adecuado. Los pasos diagnósticos incluyen:

1. Evaluación clínica:

El médico realiza un examen físico para evaluar el tamaño, la consistencia y la ubicación del bulto.

2. Imágenes diagnósticas:

Radiografías: permiten observar la estructura ósea y detectar cambios que puedan indicar problemas.

Ecografías: ofrecen imágenes detalladas de los tejidos blandos y la naturaleza del tumor.

Tomografías computarizadas (CT): proporcionan una vista más completa de la estructura del tumor y su relación con los tejidos circundantes.

Resonancias Magnéticas (MRI): Ofrecen imágenes detalladas de los tejidos blandos y ayudan a evaluar la extensión del tumor.

Gammagrafías óseas: uUtilizadas para examinar la actividad en los huesos y detectar posibles metástasis.

3. Biopsia:

Biopsia por punción: se extrae una muestra con una aguja para examinar las células del tumor.

Biopsia por incisión: se toma una muestra más grande del tumor para su análisis.

Opciones de tratamiento

El tratamiento para los tumores en manos y muñecas depende de su tipo y naturaleza:

Tratamiento conservador:

En casos de tumores benignos que no causan síntomas significativos, el tratamiento puede consistir en la simple observación.

Intervención quirúrgica:

Para tumores que causan dolor, molestias o que son estéticamente preocupantes, se recomienda la cirugía para su extirpación completa.

Terapias adicionales:

En casos raros de tumores malignos, se pueden requerir tratamientos adicionales como radioterapia o quimioterapia, dependiendo de la extensión y tipo de cáncer.

