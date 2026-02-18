¿Qué pasa con tus riñones si tomás soda todos los días?

Entre las alternativas al agua, la soda suele considerarse una de las más prácticas, en parte por su similitud con esta bebida. El bicarbonato de sodio que contiene le aporta un sabor ligeramente salado que puede resultar más agradable para algunas personas. Sin embargo, su impacto en la salud de los riñones ha sido objeto de debate, y especialistas de la Universidad de Harvard advierten que su consumo frecuente podría no ser beneficioso para la función renal.