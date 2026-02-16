¿Tenés problemas de tiroides? Los signos clave para saber si es hipo o hipertiroidismo

"En la Argentina existen más de dos millones de personas que sufren alguno de los trastornos más habituales de esta glándula y se postula que la mitad de ellos lo desconoce", indicaba la médica especialista en nutrición y directora del Centro de endocrinología y nutrición Crenyf, Virginia Busnelli al medio Infobae en el año 2019. Las patologías como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo son las más comunes y afectan a una gran mayoría de la población.