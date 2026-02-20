Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

El cáncer de colon, también conocido como cáncer colorrectal, es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de tumores malignos en el intestino, el apéndice o el recto. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el tercer cáncer más común en todo el mundo y representa aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer. Además, es la segunda causa principal de muertes relacionadas con el cáncer a nivel global.