Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

El cáncer de colon, también conocido como cáncer colorrectal, es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de tumores malignos en el intestino, el apéndice o el recto. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el tercer cáncer más común en todo el mundo y representa aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer. Además, es la segunda causa principal de muertes relacionadas con el cáncer a nivel global.
En Argentina, según el Instituto Nacional del Cáncer, se detectan alrededor de 15.895 casos de cáncer de colon por año, y la cifra de fallecimientos causados por esta enfermedad anualmente supera las 7.000 personas. Esta realidad pone de manifiesto la importancia de la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.
Cáncer de colon: importancia de la detección temprana
Informar a la población sobre los controles preventivos es crucial, ya que el cáncer de colon tiende a ser asintomático en las primeras etapas de desarrollo.
Sin embargo, en estadios más avanzados, puede manifestarse a través de síntomas como dolores abdominales, cambios en los hábitos intestinales, pérdida de peso, sangrado rectal y anemia.
Por ello, es fundamental realizar controles periódicos que permitan detectar la enfermedad en sus etapas iniciales, ya que las personas que lo padecen tienen un 90% de posibilidades de curarse si se diagnostica prontamente.
Cáncer de colon: métodos de prevención y detección
Actualmente, existen varios estudios que pueden ayudar a detectar el cáncer de colon tempranamente:
Colonoscopía: Permite a los médicos visualizar con claridad el interior del intestino y detectar la presencia de tumores o pólipos.
Análisis de sangre oculta en materia fecal: Este estudio busca rastros de sangre oculta en las heces, lo que puede ser un indicador de la presencia de cáncer de colon.
Es importante destacar que no hay un examen mejor que el otro, y que el paciente debe comprometerse a realizar alguno de los análisis disponibles.
Sin embargo, la realización de estos controles preventivos es fundamental, ya que, según el doctor Luis Basbus, médico oncólogo clínico especialista en tumores digestivos, apenas un 30% de la población objetivo accede al screening, lo que contribuye a la proliferación silenciosa de la enfermedad.
Cáncer de colon: cuándo realizar los estudios
Las personas con antecedentes familiares de primer grado de cáncer colorrectal deben comenzar a realizarse estudios preventivos desde los 40 años, o 10 años antes del caso más joven en la familia.
En ausencia de antecedentes familiares, los análisis son necesarios a partir de los 45 años de edad. La incidencia de este tipo de cáncer es similar en ambos sexos, por lo que todos los adultos deben acatar estas recomendaciones de prevención.
Síntomas que alertan de un posible cáncer de colon
Es importante evitar llegar a tener síntomas, ya que esto indicaría que la enfermedad está en etapas avanzadas. Sin embargo, algunos síntomas que podrían alertar de un posible cáncer de colon incluyen cambios en el hábito evacuatorio, sangre en las heces, dolor abdominal persistente o inexplicable, o pérdida de peso inexplicada.
En caso de experimentar alguno de estos síntomas, es fundamental consultar a un médico lo antes posible para un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno.
Cáncer de colon: tratamientos disponibles
Para los estadios avanzados de la enfermedad, los tratamientos incluyen una combinación de quimioterapia, terapias dirigidas contra blancos moleculares específicos, como anticuerpos monoclonales, cirugía e inmunoterapia.
Estas opciones brindan a los pacientes mayores posibilidades de incrementar tanto la expectativa de vida como la calidad de la misma.
Prevención del cáncer de colon mediante hábitos saludables
La alimentación juega un papel fundamental en la prevención del cáncer de colon. Una dieta rica en fibra y baja en grasas saturadas, junto con la restricción del consumo de alcohol y la evitación del tabaco, pueden reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad.
Además, mantener un peso saludable y realizar actividad física regularmente también contribuyen a la prevención del cáncer de colon.