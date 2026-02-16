Cuál es el cáncer ocular infantil que puede detectarse de forma temprana

Según la Mayo Clinic, una reconocida institución de salud a nivel mundial, el retinoblastoma es un tipo de cáncer de ojo que comienza como una proliferación de células en la retina. La retina es la membrana sensible a la luz que se encuentra en el interior del ojo. Generalmente, el retinoblastoma se diagnostica antes de los dos años y afecta un solo ojo pero a veces se presenta en ambos.