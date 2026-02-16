Cuál es el cáncer ocular infantil que puede detectarse de forma temprana

La prevención resulta fundamental en la aparición del cáncer. Pero, una vez que las células sufrieron alteraciones cancerígenas, lo crucial es la detección temprana y, por ende, el tratamiento. Especialistas indicaron que existe un tipo de cáncer infantil ocular que, detectado a tiempo, marca la diferencia en las tasas de supervivencia.
Según la Mayo Clinic, una reconocida institución de salud a nivel mundial, el retinoblastoma es un tipo de cáncer de ojo que comienza como una proliferación de células en la retina. La retina es la membrana sensible a la luz que se encuentra en el interior del ojo. Generalmente, el retinoblastoma se diagnostica antes de los dos años y afecta un solo ojo pero a veces se presenta en ambos.
Cómo se origina el cáncer ocular retinoblastoma
De acuerdo a las investigaciones realizadas, se descubrió que el retinoblastoma se produce por la alteración en el ADN de las células dentro del ojo. Este ADN contiene la información sobre cómo las células deben actuar. En el caso de las células cancerosas, los cambios les indican a las células cancerosas que creen muchas más células con rapidez. Incluso pueden seguir viviendo por más tiempo del que deberían.
Cuando las células cancerosas se acumulan en la retina, pueden formar una masa o tumor. El tumor puede aumentar de tamaño e invadir y destruir el tejido corporal sano. Con el tiempo, las células cancerosas pueden desprenderse y diseminarse a otras partes del cuerpo. Cuando el cáncer se disemina, se llama cáncer metastásico. El retinoblastoma se disemina en pocas ocasiones, especialmente si se detecta pronto.
Cáncer ocular: cómo detectar a tiempo el retinoblastoma
Hay algunos signos y síntomas que no deben ignorarse para poder detectar el retinoblastoma a tiempo. Puede aparecer en el círculo central del ojo un color blanco que puede percibirse con las luces de los flashes. La hinchazón de ojos, el estrabismo (los ojos parecen mirar en diferentes direcciones) y hasta la pérdida de visión son otros de los síntomas.
Por último, la asimetría ocular también es uno de los síntomas de retinoblastoma. Esto implica que los tamaños de los ojos pueden variar y el tamaño de uno de ellos se vuelve más pequeño que el otro. Observar fotos previas del niño puede ayudar a detectar cambios que pasaron desapercibidos en el día a día.