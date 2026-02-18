Secciones
SociedadSalud

Este tipo de cáncer se manifiesta primero con fuerte dolor de espalda: cómo detectarlo a tiempo

Este cáncer ataca las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco encargado de producir anticuerpos para combatir infecciones

El tipo de cáncer que su principal síntoma es el dolor de espalda: diagnóstico y tratamiento El tipo de cáncer que su principal síntoma es el dolor de espalda: diagnóstico y tratamiento
Hace 1 Hs

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que afecta el sistema hematológico y, principalmente, produce complicaciones en los riñones y los huesos. 

Este cáncer ataca las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco encargado de producir anticuerpos para combatir infecciones. En lugar de células sanas, aparecen versiones malignas que se multiplican y comienzan a producir anticuerpos anormales, conocidos como proteína M o proteína monoclonal, los cuales dañan diferentes partes del cuerpo.

Dolor de espalda, el principal síntoma

Uno de los síntomas más comunes del mieloma múltiple es el dolor de espalda. Los pacientes suelen experimentar lumbalgia, una afección genérica que puede ser consecuencia de diversos factores, desde una mala postura al dormir hasta un entrenamiento intenso. 

Sin embargo, en el caso del mieloma múltiple, la lumbalgia es un indicio principal del cáncer.

Un cáncer poco común

Aunque raro, el mieloma múltiple es el segundo cáncer de la sangre más común en el mundo. Es más frecuente en personas mayores de 60 años, pero también se diagnostica en personas más jóvenes. 

Un caso emblemático ocurrió en Brasil, donde un niño de 8 años fue diagnosticado con la enfermedad, siendo el primer niño en la historia en recibir este diagnóstico, según la International Myeloma Foundation Latin America.

Diagnóstico y tratamiento

El mieloma múltiple se puede detectar mediante un análisis de orina o un análisis de sangre llamado electroforesis de proteínas séricas. Este examen se ordena cuando los síntomas indican enfermedades inflamatorias, autoinmunes, infecciones agudas o crónicas, o enfermedades hepáticas o renales.

Tratamiento y expectativas

Desde el primer diagnóstico de mieloma múltiple en el siglo XVIII, la medicina avanzó significativamente. Aunque la enfermedad no tiene cura, existen tratamientos que permiten a los pacientes vivir con un buen control de los síntomas, similar a vivir con una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión.

La intervención temprana es crucial para evitar que el avance de la enfermedad comprometa la salud de manera irreversible. 

Una opción común es el trasplante de células madre, que puede ser autólogo (del propio paciente) o provenir de un donante. Antes del trasplante, se realiza un tratamiento con quimioterapia o radioterapia para que la médula ósea existente deje espacio para una nueva.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta por cáncer de colon: cuáles son los síntomas tempranos y por qué la detección precoz puede salvar vidas

Alerta por cáncer de colon: cuáles son los síntomas tempranos y por qué la detección precoz puede salvar vidas

Cuál es el cáncer ocular infantil que puede detectarse de forma temprana

Cuál es el cáncer ocular infantil que puede detectarse de forma temprana

¿Tenés problemas de tiroides? Los signos clave para saber si es hipo o hipertiroidismo

¿Tenés problemas de tiroides? Los signos clave para saber si es hipo o hipertiroidismo

La mayoría de los cánceres evitables están ligados a solo dos hábitos: cuáles son y cómo reducir el riesgo

La mayoría de los cánceres evitables están ligados a solo dos hábitos: cuáles son y cómo reducir el riesgo

¿Cómo es el dolor del cáncer de hígado? Las señales de alerta que no debes ignorar

¿Cómo es el dolor del cáncer de hígado? Las señales de alerta que no debes ignorar

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”
5

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”
6

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Más Noticias
Cierra FATE y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra FATE y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Todo lo que debés saber sobre el paro de transporte en el país

Todo lo que debés saber sobre el paro de transporte en el país

Así luce hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini, que marca tendencia con su microbikini en las playas de Brasil

Así luce hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini, que marca tendencia con su microbikini en las playas de Brasil

Conductor embistió y mató a un ciclista, se fugó y perdió la vida en otro accidente

Conductor embistió y mató a un ciclista, se fugó y perdió la vida en otro accidente

Feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana extra largo tras el Carnaval

Feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana extra largo tras el Carnaval

Horósocopo chino 2026: la fuerte advertencia de Ludovica Squirru para todos los signos

Horósocopo chino 2026: la fuerte advertencia de Ludovica Squirru para todos los signos

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Comentarios