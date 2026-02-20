El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Después de varios días de incertidumbre y angustia, Salvador Álvarez Cano, el joven tucumano de 32 años que se encontraba desaparecido en el sur del país, fue hallado en las últimas horas en la provincia de Neuquén.
La noticia fue confirmada inicialmente por su pareja, Ailín Scalella, y luego ratificada por distintas instituciones que participaron del operativo de búsqueda. Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre las condiciones en las que fue encontrado ni sobre su estado de salud.
De acuerdo con la información preliminar, Álvarez Cano fue localizado en la zona de Villa Llanquín, un paraje ubicado entre San Carlos de Bariloche y Neuquén. Tras el hallazgo, fue rescatado en helicóptero y trasladado a un centro de salud de la provincia neuquina para su evaluación médica.
La familia había perdido contacto con el joven el lunes, cuando se encontraba viajando por la región cordillerana entre Bariloche y Neuquén. La preocupación creció luego de que su automóvil fuera encontrado con todas sus pertenencias en la ruta que une Villa Traful con Bariloche, lo que motivó un amplio operativo de rastrillaje.
Durante los últimos días, fuerzas de seguridad y equipos de rescate trabajaron intensamente en la zona, mientras familiares y amigos difundían su imagen a través de redes sociales con la esperanza de obtener información sobre su paradero.
El hallazgo con vida trae alivio a su entorno, aunque aún se aguardan precisiones oficiales sobre lo sucedido y sobre su evolución médica.