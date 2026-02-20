Seguridad Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle La abogada Paula Morales Soria anunció que hará una presentación para que se investigue al agredido por un supuesto abuso. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL VÍCTIMA. Patricio Ledezma fue atacado en Tafí del Valle. Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tafí del ValleMónica García de TargaInseguridadViolenciaPatricio Ledezma Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada” Agresión en Tafí del Valle: Santiago Bagne declaró e identificó a personas que aparecen en los videos Violencia en Tafí del Valle: “Deberíamos estar agradeciendo que no se haya registrado una víctima fatal”, dice la querella Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones Agresión en Tafí del Valle: las partes hicieron lecturas diferentes del testimonio de Bagne Lo más popular Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora