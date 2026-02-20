Secciones
Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

La abogada Paula Morales Soria anunció que hará una presentación para que se investigue al agredido por un supuesto abuso.

VÍCTIMA. Patricio Ledezma fue atacado en Tafí del Valle. VÍCTIMA. Patricio Ledezma fue atacado en Tafí del Valle.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

