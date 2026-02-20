Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

A días de cumplir 99 años, Mirtha Legrand continúa siendo sinónimo de elegancia y sofisticación. Esa impronta, construida a lo largo de casi un siglo de trayectoria artística y televisiva, también se refleja en el lugar que eligió para vivir. Desde hace más de tres décadas, la diva de los almuerzos reside en un departamento ubicado en una de las zonas más distinguidas de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio donde cada rincón habla de su historia personal y de su estilo inconfundible.