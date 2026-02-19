Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Eric Dane, reconocido por su papel como el Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, falleció este 19 de febrero a los 53 años. La noticia de su muerte fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por la revista People, que destacó la cercanía del actor con sus seres queridos durante sus últimos días y el profundo impacto que dejó en la televisión internacional gracias a sus roles icónicos. Además de su participación en Grey’s Anatomy, Dane también fue conocido por su trabajo en Euphoria, consolidándose como una figura destacada en la pantalla chica estadounidense.