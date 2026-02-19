Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

El actor estadounidense Eric Dane falleció a los 53 años, rodeado de su familia, tras enfrentar durante meses la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que lo mantuvo alejado de la actuación.
Eric Dane, reconocido por su papel como el Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, falleció este 19 de febrero a los 53 años. La noticia de su muerte fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por la revista People, que destacó la cercanía del actor con sus seres queridos durante sus últimos días y el profundo impacto que dejó en la televisión internacional gracias a sus roles icónicos. Además de su participación en Grey’s Anatomy, Dane también fue conocido por su trabajo en Euphoria, consolidándose como una figura destacada en la pantalla chica estadounidense.
En el comunicado, la familia expresó: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida". Esta declaración subraya la importancia del entorno familiar y afectivo para Dane, quien mantuvo siempre una vida privada alejada del ojo mediático.
Desde hace casi un año, habiendo sido diagnosticado en abril de 2025, Dane luchaba contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es progresiva y no tiene cura. La enfermedad lo obligó a alejarse de la actuación y de los compromisos públicos, marcando un periodo de intensa batalla personal y adaptación. Pese a ello, su trayectoria profesional continuó siendo recordada y celebrada por sus seguidores y colegas, quienes destacaron tanto su talento como su valentía al hablar sobre su enfermedad.
La noticia de su fallecimiento generó una inmediata reacción de fanáticos y personalidades del espectáculo alrededor del mundo, quienes homenajearon su legado. Eric Dane deja una huella imborrable en la televisión, no solo por los personajes que interpretó, sino también por su capacidad de enfrentar una enfermedad devastadora con dignidad, rodeado del afecto de su familia.