La Provincia se comprometió a apuntalar el empleo industrial

No miran el norte

El vicegobernador también se expresó de modo crítico de las políticas nacionales, como la apertura de las importaciones que impactan directamente en las industrias. “Está afectando muchísimo a las industrias regionales. Desde el centro no nos miran; es momento de que Tucumán y el norte del país se fortalezca”, dijo. A su vez, mencionó que, así como en Fate, en la provincia hay plantas afectadas. “Algunas están trabajando con subvenciones parciales. Cuando hablamos de trabajadores, hablamos de familias también. Sin su ingreso es una situación preocupante y por eso la reunión que tuvimos también”, añadió.