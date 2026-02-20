La Provincia se comprometió a apuntalar el empleo industrial

El cierre de la planta de la compañía Fate en San Fernando (Buenos Aires), que deja a 920 trabajadores en la calle por los “cambios en las condiciones del mercado”, generó preocupación y una reacción política en Tucumán. Las principales autoridades de la Provincia se reunieron con representantes de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) y se comprometieron a apuntalar la producción y sostener los puestos de trabajo ante un contexto adverso en el país, y especialmente en la región.
El gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, mantuvieron un encuentro en la Casa de Gobierno con el presidente de la UIT, Jorge Rocchia Ferro (sector azucarero). También participaron la vicepresidenta, Florencia Andriani (metalmecánica); el secretario, Santiago Bonatti (textil); el prosecretario, Horacio Paz (sal); el tesorero, Fernando Carrera (citrus); y los miembros de la comisión directiva: Gerardo Andriani (metalmecánica), Roberto Arano (azúcar), Luciana Zamora (citrus), Álvaro Gautero (municiones) y Germán Cardozo (textil).
Apoyo en la Cámara
En representación del Gobierno, el presidente de la Legislatura tomó la palabra luego del encuentro y lanzó cuestionamientos hacia la gestión nacional, aunque de manera indirecta. “Son momentos en donde nadie puede decir que no estamos atravesando situaciones difíciles en la industria, no tan solo Tucumán sino en Argentina, y es momento en donde tenemos que trabajar de manera coordinada, el sector privado con el Estado”, expuso en rueda de prensa. Agregó que las empresas privadas son las que generan riquezas en el Estado, por lo que se debe brindar las condiciones necesarias para que sostener industrias que tienen dificultades.
En ese sentido, el vicegobernador mencionó que las inquietudes planteadas por la UIT ante el Gobierno requerirán de respaldo legal. “La Legislatura tiene que sancionar algunas leyes que den respaldo a acciones del PE, que muchas veces necesita tomar determinaciones para beneficiar a empresas para sustentarlas. En ese caso es necesario tener una ley que dé el respaldo, para que las acciones ejecutivas también se realicen”, expuso.
No miran el norte
El vicegobernador también se expresó de modo crítico de las políticas nacionales, como la apertura de las importaciones que impactan directamente en las industrias. “Está afectando muchísimo a las industrias regionales. Desde el centro no nos miran; es momento de que Tucumán y el norte del país se fortalezca”, dijo. A su vez, mencionó que, así como en Fate, en la provincia hay plantas afectadas. “Algunas están trabajando con subvenciones parciales. Cuando hablamos de trabajadores, hablamos de familias también. Sin su ingreso es una situación preocupante y por eso la reunión que tuvimos también”, añadió.
Descuidados por Nación
Rocchia Ferro, por su parte, celebró el encuentro con las autoridades provinciales y remarcó que se sienten “bastante descuidados” a nivel nacional. “Tenemos seis o siete plantas textiles que han cerrado; Celusal, que anda con inconvenientes; la metalúrgica… En este momento no hay ningún tipo de apoyo de la Nación hacia el norte argentino”.
Como resolución del encuentro, adelantó que se llevará a cabo una mesa de trabajo entre Acevedo, el Ministerio de Economía y Producción y la UIT para trabajar en la generación de empleo y el sostenimiento de las empresas.