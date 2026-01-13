Se profundiza la crisis industrial en Tucumán: la UIT advirtió sobre cierres de empresas y pérdida de empleos

La crisis industrial se profundiza en Tucumán y una señal de ello fue la paralización total e indefinida de la producción en las dos plantas de la textil Hilado SA (TN & Platex) en menos de 10 meses. La incertidumbre creció en las últimas horas y en el sector privado alertaron sobre el cierre de empresas.
Una de las posiciones que se conocieron fue la de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), que expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el arco industrial en la provincia, marcada por el cierre de empresas, la falta de rentabilidad y la imposibilidad de acceder al crédito. En un comunicado firmado por su titular, Jorge Rocchia Ferro, la entidad hizo hincapié en que el actual escenario, de creciente incertidumbre económica, está provocando una destrucción sostenida de puestos de trabajo y un aumento concreto del desempleo, pese a los últimos números oficiales que se conocieron del mercado laboral tucumano el año pasado.
En la central local señalaron que muchas industrias operan en condiciones críticas, lo que debilita el entramado productivo local y compromete la continuidad de numerosas fuentes laborales. En ese contexto, advirtieron que la apertura indiscriminada de importaciones provenientes de países con estructuras de costos basadas en salarios bajos y condiciones laborales desiguales genera una competencia considerada injusta para la industria nacional.
La Unión Industrial sostuvo que esta situación impacta de manera directa en la pérdida de empleo formal y acelera un proceso de deterioro del sector productivo. “La industria es un pilar central del desarrollo económico y de la generación de empleo genuino”, remarcó, al tiempo que planteó que “su deterioro impacta directamente en el aumento del desempleo, la informalidad y la pobreza”.
En el comunicado, la entidad también expuso que el Estado no puede limitar su respuesta a la expansión del empleo público en comunas, municipios o dependencias estatales, sino que debe impulsar políticas activas orientadas a fortalecer al sector productivo privado, al que definieron como el verdadero motor del crecimiento regional.
Asimismo, destacaron que el empleo sostenible y de calidad se genera a partir de la inversión, la producción y la existencia de reglas claras. “Resulta imprescindible avanzar en políticas públicas que promuevan la competitividad, protejan la capacidad productiva y fomenten la creación de empleo genuino, evitando así una profundización del proceso de desindustrialización”, enfatizó en la nota.
Finalmente, desde la Unión Industrial de Tucumán exhortaron a las autoridades a adoptar medidas urgentes que permitan frenar la pérdida de empleo y asegurar un futuro productivo para la provincia y la región.
Las empresas textiles habían solicitado una reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo un par de meses atrás. La intención de los empresarios era exponer ante el mandatario la situación de las plantas locales y advertir sobre una posible paralización de la producción, cosa que comenzó a ocurrir.
Crisis textil
En las oficinas de la Secretaría de Trabajo de la provincia se desarrolló esta mañana una audiencia entre los trabajadores y el representante de la empresa textil Hilados SA.
Allí, se avanzó en la mediación destinada a definir las condiciones de indemnización para cada empleado o, alternativamente, analizar la posibilidad de continuidad laboral bajo una nueva gestión, aunque sin reconocimiento de la antigüedad adquirida, de acuerdo a información oficial.
A ello se sumaron las realidades de otras compañías. En Santista se implementó la suspensión de personal y Tecotex atraviesa problemas en su procedimiento de crisis, de acuerdo con información extraoficial del sector.