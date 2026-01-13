Se profundiza la crisis industrial en Tucumán: la UIT advirtió sobre cierres de empresas y pérdida de empleos

Una de las posiciones que se conocieron fue la de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), que expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el arco industrial en la provincia, marcada por el cierre de empresas, la falta de rentabilidad y la imposibilidad de acceder al crédito. En un comunicado firmado por su titular, Jorge Rocchia Ferro, la entidad hizo hincapié en que el actual escenario, de creciente incertidumbre económica, está provocando una destrucción sostenida de puestos de trabajo y un aumento concreto del desempleo, pese a los últimos números oficiales que se conocieron del mercado laboral tucumano el año pasado.