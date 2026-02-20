Conciliación obligatoria: Fate abrirá la planta por la negociación

La empresa de neumáticos Fate anunció ayer la reapertura de su planta industrial en cumplimiento con la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Tras el reciente anuncio del cierre definitivo de la fábrica y el despido de 920 operarios, la medida oficial impone un freno de 15 días al conflicto. No obstante, la compañía aclaró que el retorno a la actividad estará estrictamente condicionado a que se verifiquen las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro del predio para operar de manera segura.
A pesar del reinicio de actividades, la fabricación de neumáticos no será inmediata. La firma explicó que el proceso de puesta a punto demandará entre dos y tres días, durante los cuales se evaluará qué tareas son posibles de realizar con los insumos disponibles. El objetivo de la directiva es retomar los trabajos de forma gradual mientras dure el procedimiento legal, aunque advirtieron que la situación actual de toma de la planta obliga a una revisión previa de las instalaciones antes de permitir el ingreso del personal.
“Extrema gravedad”
La intervención del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, busca retrotraer el conflicto al estado previo a los despidos, suspendiendo las desvinculaciones y obligando a las partes a negociar. En sintonía, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires también dictó una resolución para coordinar la jurisdicción sobre el caso, calificando la crisis laboral como de “extrema gravedad”. Durante este período, tanto la empresa como el sindicato Sutna deben abstenerse de tomar medidas unilaterales que interrumpan el diálogo.
Desde la conducción de Fate, sin embargo, mantiene una postura firme respecto al futuro de la compañía a largo plazo. Argumentan que la decisión del cierre responde a una caída estrepitosa de la demanda, falta de competitividad frente a las importaciones y un conflicto sindical persistente. Fuentes de la empresa aseguraron que, una vez finalizada la instancia administrativa de la conciliación, no hay planes de dar marcha atrás con el cese definitivo de las operaciones, afirmando que “las puertas no se volverán a abrir de manera permanente”.
Finalmente, la compañía informó que los fondos para las indemnizaciones ya se encuentran disponibles para aquellos trabajadores que desean percibirlas de inmediato, a pesar de que el proceso quedó técnicamente interrumpido por la orden oficial.