Conciliación obligatoria: Fate abrirá la planta por la negociación

A pesar del reinicio de actividades, la fabricación de neumáticos no será inmediata. La firma explicó que el proceso de puesta a punto demandará entre dos y tres días, durante los cuales se evaluará qué tareas son posibles de realizar con los insumos disponibles. El objetivo de la directiva es retomar los trabajos de forma gradual mientras dure el procedimiento legal, aunque advirtieron que la situación actual de toma de la planta obliga a una revisión previa de las instalaciones antes de permitir el ingreso del personal.