Secciones
Política

Seleme detalló cómo es el proyecto para transformar El Bajo: “No le cuesta un peso a la Provincia”

El legislador plantea una recuperación con inversión público-privada, sin costo para el Gobierno, y garantiza la reorganización de los vendedores ambulantes.

Hace 1 Hs

El legislador José Seleme presentó un proyecto para transformar la zona de El Bajo, uno de los sectores más tradicionales y estratégicos de la capital. Con un fuerte anclaje personal en el barrio, el parlamentario sostuvo que la iniciativa apunta a recuperar un espacio “abandonado por gestiones anteriores” y convertirlo nuevamente en la puerta de entrada a San Miguel de Tucumán.

“Soy vecino del Bajo, fui vecino toda mi vida, así que a la zona la conozco a la perfección”, afirmó en diálogo con LA GACETA. Desde su banca en la Legislatura, explicó que el objetivo es “recuperar parte de nuestro patrimonio” y devolverle al sector el protagonismo histórico que supo tener.

El plan contempla dos etapas legislativas. La primera ya fue presentada y busca declarar patrimonio cultural de la Provincia a la plaza La Madrid -ex plaza Constitución- y a las zonas aledañas. El segundo proyecto propone la creación de un organismo de coordinación y planificación que permita ordenar y ejecutar el proceso de transformación.

“Esperamos que este año sean ley los dos proyectos para empezar a reconstruir una zona neurálgica, tan importante para los tucumanos, con potencial para el turismo, el deporte y un centro recreativo”, detalló.

Reorganización y condiciones dignas

Uno de los puntos sensibles del proyecto es la situación de los vendedores ambulantes que actualmente trabajan en la zona, especialmente en inmediaciones de la ex terminal. Seleme fue enfático al señalar que no se perderán fuentes laborales.

“Los vendedores no se van a quedar sin trabajo. Van a ser reorganizados en una feria dentro del mismo proyecto. Vamos a trabajar en condiciones de salud, higiene y seguridad como corresponden”, aseguró. Recordó, además, que en el sector ya se registraron incendios y siniestros, por lo que consideró urgente “dar condiciones lógicas y dignas para que cualquier trabajador pueda desarrollar su actividad”.

Inversión privada y consenso político

Ante el escepticismo que suele generar este tipo de anuncios, el legislador se mostró confiado en que la iniciativa pueda concretarse. Señaló que ya dialogó con el presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, y con otros parlamentarios, y destacó la buena recepción del proyecto.

“No le veo contra. Si uno pone todo en la balanza, casi todo es positivo: el apoyo de los vecinos, de una gran parte de los vendedores y, además, no tiene costo para la Provincia”, sostuvo.

El esquema propuesto prevé un desarrollo público-privado, en el que la inversión principal provenga del sector privado, mientras que el Estado provincial aporte el marco normativo y administrativo. “La Provincia no tiene que invertir un peso en el centro comercial o gastronómico. Se licitan los espacios y los privados hacen la inversión”, explicó, al tiempo que mencionó como antecedente experiencias similares en otras áreas de la ciudad.

INTERVENCIÓN. La idea es que el Mercado de Pulgas sea reubicado. INTERVENCIÓN. La idea es que el Mercado de Pulgas sea reubicado.

Un proyecto abierto al diálogo

Consultado sobre la existencia de una iniciativa similar en el ámbito municipal, Seleme confirmó que solicitó una audiencia con la intendenta, Rossana Chahla, aunque aún no pudo concretarse.

“Me gustaría debatir el proyecto de la Municipalidad y el nuestro, y hacer el mejor entre los dos. Acá lo que estamos buscando es el bien común, el bien para recuperar de una vez por todas San Miguel de Tucumán”, expresó.

El legislador remarcó que la meta es que la ciudad “empiece a crecer y mirar hacia adelante” y que esta vez las ideas no queden en el olvido.

La puerta de ingreso a la capital

El Bajo ha sido históricamente la puerta de acceso al microcentro, especialmente para quienes llegan desde el interior. Por su cercanía con la terminal y la antigua estación de trenes, el sector concentra comercios de todo tipo, desde veterinarias hasta locales especializados en artículos rurales.

“En el Bajo podés comprar lo que te imaginés, lo que necesités. Pasás y lo conseguís”, describió Seleme. Sin embargo, insistió en la necesidad de ordenar el tránsito, despejar la vía pública y priorizar a los comerciantes formales.

“Va a seguir siendo la puerta de ingreso más importante a San Miguel de Tucumán, pero ordenada. Los principales impulsores de este proyecto fueron los vecinos, que quieren ver la zona organizada y puesta en valor”, afirmó.

Optimista, concluyó: “Voy a trabajar muchísimo para que esto salga lo más rápido posible. La reconstrucción de esta zona tan estratégica y hermosa tiene que dejar de ser un sueño y convertirse en realidad”.

Temas José Seleme
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”
5

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”
6

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Más Noticias
La CGT ratificó el paro nacional de este jueves: “La Argentina se paralizará de punta a punta”

La CGT ratificó el paro nacional de este jueves: “La Argentina se paralizará de punta a punta”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Paritarias en marcha: el Gobierno provincial iniciará el diálogo con los gremios estatales

Paritarias en marcha: el Gobierno provincial iniciará el diálogo con los gremios estatales

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Comentarios