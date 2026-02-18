Seleme detalló cómo es el proyecto para transformar El Bajo: “No le cuesta un peso a la Provincia”

El esquema propuesto prevé un desarrollo público-privado, en el que la inversión principal provenga del sector privado, mientras que el Estado provincial aporte el marco normativo y administrativo. “La Provincia no tiene que invertir un peso en el centro comercial o gastronómico. Se licitan los espacios y los privados hacen la inversión”, explicó, al tiempo que mencionó como antecedente experiencias similares en otras áreas de la ciudad.