Régimen Penal Juvenil obtuvo dictamen en el Senado con fuertes testimonios de familiares de víctimas

El Senado de la Nación dictaminó este jueves el proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El despacho se firmó en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, y el oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto la próxima semana, en una sesión aún no convocada oficialmente.