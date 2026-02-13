¿Qué pasa si un menor de 14 años comete un delito? Claves para entender el proyecto de Ley Penal Juvenil

La Cámara de Diputados de la Nación marcó un punto de inflexión en la política criminal del país al otorgar media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Con 149 votos afirmativos y 100 negativos, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca jubilar una normativa que data de 1980, proponiendo un sistema que combina el endurecimiento en la edad de castigo "con una modernización total de los procesos judiciales".