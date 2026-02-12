Secciones
Familiares de víctimas de crímenes cometidos por menores, presentes en el recinto de Diputados

Los diputados del oficialismo y aliados le brindaron un cálido aplauso en el marco del debate del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil durante la sesión de este jueves.

Hace 6 Min

En el marco del debate del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada oficialista, el cordobés Gabriel Bornoroni, resaltó la importancia de la presencia de invitados en los palcos familiares de víctimas, es una de las muy pocas veces que La Libertad Avanza permite que haya invitados en los palcos a diferencia de años atrás.

Bornoroni mencionó a cada uno de los presentes como Viviam Perrone, Isabel Yaconis de ‘Madres del Dolor’, Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia abuela de Uma Aguilera, la familia Sperani de Córdoba padres de Joaquín Sperani, Laura Fernández de USINA de Justicia madre de Lara Fernández, Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón respectivamente, Guillermo Bargna de USINA de Justicia padre de Soledad Bargna, Marcos Rodríguez padre de Kim.

“Me parece importante que en este debate que estamos dando sepamos que nos están acompañando ellos en los balcones y están muy interesados en que esta ley, al final del día, tenga media sanción”, expresó el jefe del bloque libertario, tras lo cual oficialistas y aliados se levantaron de sus bancas para brindarles un cálido aplauso por unos minutos.

Desde el bloque de Unión por la Patria se expresó la diputada Cecilia Moreau quien saludó la presencia de los familiares a “quienes muchas de ellas las conozco porque tuvimos la suerte de ser nosotros cuando Sergio Massa presidía la Cámara quienes en conjunto con ella pusimos en marcha el Observatorio de Víctimas que llevaron adelante. Ojalá siga funcionando”.

“Saludo desde la Presidencia a todas las personas que vinieron hoy”, cerró el presidente de la Cámara, Martín Menem.

