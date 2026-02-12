Familiares de víctimas de crímenes cometidos por menores, presentes en el recinto de Diputados

En el marco del debate del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada oficialista, el cordobés Gabriel Bornoroni, resaltó la importancia de la presencia de invitados en los palcos familiares de víctimas, es una de las muy pocas veces que La Libertad Avanza permite que haya invitados en los palcos a diferencia de años atrás.