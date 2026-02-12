Tras la aprobación de la reforma laboral, el Gobierno pone a prueba hoy su mayoría en Diputados

Tras la votación favorable en el Senado de la reforma laboral, ahora el Gobierno acelera su agenda de temas en Diputados. En la que será la primera sesión del año, la Cámara de Diputados debatirá hoy dos proyectos centrales para la agenda del Gobierno: la creación del nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.