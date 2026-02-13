Mariano Cúneo Libarona: “Basta de impunidad, el menor debe tener límites”

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, celebró el avance de la iniciativa y ratificó el rumbo del Gobierno en materia de seguridad ciudadana. “La ley debe transmitir un concepto claro: el que las hace, las paga. Basta de impunidad”, remarcó el funcionario, al defender la reducción de la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años.
Cúneo Libarona enfatizó que la reforma no solo busca el castigo, sino que moderniza un sistema que calificó de "fracasado". Según el ministro, el proyecto incorpora garantías y deberes para que el menor en conflicto con la ley pueda reinsertarse. "Nos ocupamos de la víctima, pero también de que el Estado brinde un tratamiento real de curación y educación", señaló.
El proyecto, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, contempla la creación de centros de detención especializados, programas de escolarización obligatoria y actividades deportivas.
El Gobierno busca ahora que el Senado trate la norma con urgencia durante el período de sesiones extraordinarias para dar respuesta a delitos de extrema gravedad que, según el ministro, hoy quedan sin resolución efectiva.