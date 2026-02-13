Mariano Cúneo Libarona: “Basta de impunidad, el menor debe tener límites”

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, celebró el avance de la iniciativa y ratificó el rumbo del Gobierno en materia de seguridad ciudadana. “La ley debe transmitir un concepto claro: el que las hace, las paga. Basta de impunidad”, remarcó el funcionario, al defender la reducción de la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años.