Seguí en vivo el debate por la reforma laboral en Diputados

La Libertad Avanza tiene el apoyo del PRO, la UCR, el MID, y fuerzas provinciales. La iniciativa tuvo cambios y en caso de aprobarse deberá volver al Senado para convertirse en ley.

Hace 2 Hs

La Cámara de Diputados sesiona para aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral. De conseguir la sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva, el viernes 27.

Si asisten todos los diputados, la sesión especial deberá comenzar con la presencia de 132 legisladores, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria (UxP) y la izquierda no darán quórum.

La votación se dará en el marco de la huelga general convocada por la CGT contra el proyecto oficialista, que con adhesión de gremios de transporte, especialmente, impacta con fuerza en el funcionamiento de todas las actividades a lo largo y ancho del país.

Temas Reforma laboral Honorable Cámara de Diputados de la NaciónConfederación General del Trabajo
