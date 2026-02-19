Secciones
DeportesFútbol

Bruno Medina fue presentado como nuevo refuerzo de All Boys tras su salida de Tucumán Central

El delantero tucumano concretó su llegada al club de Floresta tras su destacada etapa en Tucumán Central, donde fue una de las piezas clave del ascenso al Federal A.

SALTO DE CATEGORÍA. Bruno Medina continuará su carrera en All Boys luego de ser una de las figuras del ascenso de Tucumán Central. SALTO DE CATEGORÍA. Bruno Medina continuará su carrera en All Boys luego de ser una de las figuras del ascenso de Tucumán Central. ./X @caallboys
Hace 2 Hs

All Boys oficializó la incorporación de Bruno Medina como nuevo refuerzo de su plantel profesional. El delantero de 26 años firmó contrato hasta diciembre de 2027 y comenzará una nueva etapa en su carrera tras su salida de Tucumán Central, club en el que se consolidó como uno de los goleadores más determinantes del fútbol tucumano.

La llegada del atacante se concretó en condición de libre, luego de un ciclo muy exitoso en el “Rojo” de Villa Alem. Medina fue una de las grandes figuras del equipo que logró el Campeonato Tucumano y el ascenso al Federal A, un proceso en el que dejó su marca con 53 goles, números que lo posicionaron como referente ofensivo y uno de los nombres más influyentes del plantel.

Desde el club de Floresta confirmaron además que All Boys adquirió el 100% de los derechos federativos y el 50% de los derechos económicos del jugador, una señal de la apuesta que representa su incorporación de cara al futuro.

El pase marca un salto importante en la trayectoria del delantero, que tendrá la oportunidad de mostrarse en la Primera Nacional tras su paso por Tucumán Central, donde dejó una huella profunda a partir de su capacidad goleadora y su rol protagónico en el ascenso.

Con su presentación oficial, Medina inicia un nuevo desafío en el fútbol profesional, esta vez con la camiseta de All Boys y la expectativa de trasladar su poder de gol a una categoría más exigente.

Temas TucumánBuenos AiresClub Atlético All Boys de FlorestaClub Tucumán CentralPrimera NacionalBruno Medina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién será el árbitro del partido entre Atlético Tucumán e Instituto?

¿Quién será el árbitro del partido entre Atlético Tucumán e Instituto?

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Atención hinchas de Tucumán Central: no venderán entradas en Catamarca y habrá un punto de control en la ruta

Atención hinchas de Tucumán Central: no venderán entradas en Catamarca y habrá un punto de control en la ruta

Tucumán Central, el latido de Villa Alem y los hinchas que convierten la espera en una fiesta

Tucumán Central, el latido de Villa Alem y los hinchas que convierten la espera en una fiesta

La tendencia que preocupa en Atlético Tucumán: seis años sin poder pisar fuerte en el arranque

La tendencia que preocupa en Atlético Tucumán: seis años sin poder pisar fuerte en el arranque

Lo más popular
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo
1

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
2

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
3

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
4

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad
5

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”
6

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Más Noticias
Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

“No es normal que Mbappé viva con un travesti”: las escandalosas declaraciones de Chilavert en apoyo a Prestianni

“No es normal que Mbappé viva con un travesti”: las escandalosas declaraciones de Chilavert en apoyo a Prestianni

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

Comentarios