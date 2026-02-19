Bruno Medina fue presentado como nuevo refuerzo de All Boys tras su salida de Tucumán Central

La llegada del atacante se concretó en condición de libre, luego de un ciclo muy exitoso en el “Rojo” de Villa Alem. Medina fue una de las grandes figuras del equipo que logró el Campeonato Tucumano y el ascenso al Federal A, un proceso en el que dejó su marca con 53 goles, números que lo posicionaron como referente ofensivo y uno de los nombres más influyentes del plantel.