Bruno Medina fue presentado como nuevo refuerzo de All Boys tras su salida de Tucumán Central

All Boys oficializó la incorporación de Bruno Medina como nuevo refuerzo de su plantel profesional. El delantero de 26 años firmó contrato hasta diciembre de 2027 y comenzará una nueva etapa en su carrera tras su salida de Tucumán Central, club en el que se consolidó como uno de los goleadores más determinantes del fútbol tucumano.
La llegada del atacante se concretó en condición de libre, luego de un ciclo muy exitoso en el “Rojo” de Villa Alem. Medina fue una de las grandes figuras del equipo que logró el Campeonato Tucumano y el ascenso al Federal A, un proceso en el que dejó su marca con 53 goles, números que lo posicionaron como referente ofensivo y uno de los nombres más influyentes del plantel.
Desde el club de Floresta confirmaron además que All Boys adquirió el 100% de los derechos federativos y el 50% de los derechos económicos del jugador, una señal de la apuesta que representa su incorporación de cara al futuro.
El pase marca un salto importante en la trayectoria del delantero, que tendrá la oportunidad de mostrarse en la Primera Nacional tras su paso por Tucumán Central, donde dejó una huella profunda a partir de su capacidad goleadora y su rol protagónico en el ascenso.
Con su presentación oficial, Medina inicia un nuevo desafío en el fútbol profesional, esta vez con la camiseta de All Boys y la expectativa de trasladar su poder de gol a una categoría más exigente.