La tendencia que preocupa en Atlético Tucumán: seis años sin poder pisar fuerte en el arranque

El 2025 es un ejemplo nítido de esa lógica. Entre el debut y la fecha 11 del torneo Apertura -del 24 de enero al 2 de abril- el equipo consiguió apenas dos victorias y un empate. La cosecha fue insuficiente y lo obligó a correr desde atrás durante buena parte del semestre. Sin embargo, desde ese tramo y hasta fines de julio, logró una reacción significativa entre la Liga Profesional y la Copa Argentina: seis triunfos y un empate en nueve partidos. Ese “mini colchón” de puntos resultó clave para asegurar la categoría meses después, pero no alcanzó para aspirar a algo más ambicioso. El esfuerzo fue defensivo, no expansivo.