Tucumán Central, el latido de Villa Alem y los hinchas que convierten la espera en una fiesta

La pasión viaja a gran velocidad. La emoción recorre la zona sur de la ciudad en taxi, como el que nos lleva hacia las inmediaciones del estadio, donde todo se prepara para la venta de entradas. El chofer, como guiño del destino, es un vecino más. Mejor todavía: Mauricio Gómez es exjugador y, en el camino, nos cuenta que supo vestir la camiseta roja en la década del ’80 y que tuvo como técnico a José “Tato” Medina, uno de los máximos ídolos del club. Su orgullo se adivina en el retrovisor mientras recuerda sus épocas en la cancha, aunque el domingo le toque la amargura de quedarse en Tucumán. “Tengo muchos conocidos que viajan, pero yo no puedo”, se lamenta. Sin embargo, la resignación se transforma en asombro cuando le comento que la final será televisada. “Ya mismo le voy a decir a mi hijo que no se olvide de ponerme el partido”, dice con una sonrisa, mientras llegamos a la esquina de La Rioja y La Plata.