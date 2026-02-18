¿Quién será el árbitro del partido entre Atlético Tucumán e Instituto?

Mientras la incertidumbre rodea la disputa de la quinta fecha del Torneo Apertura debido a la adhesión de UTEDYC al paro general, la Liga Profesional de Fútbol avanzó con la organización y dio a conocer las designaciones arbitrales para la jornada. A la espera de la confirmación oficial por parte de la AFA sobre el día y horario definitivo del partido, Atlético Tucumán ya sabe quiénes serán los encargados de dirigir las acciones ante Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba.
El elegido para ser el juez principal del encuentro, que contará con la transmisión televisiva de TNT Sports, es Fernando Espinoza. El referí estará acompañado en las bandas por Miguel Savorani como primer asistente y Damián Espinoza como segundo, mientras que Maximiliano Manduca ocupará el rol de cuarto árbitro. En cuanto a la asistencia tecnológica, José Carreras será el responsable de comandar el VAR, contando con el respaldo de Matías Bianchi a cargo del AVAR.
Por el momento, el plantel "Decano" continúa instalado en tierras cordobesas a la expectativa de la resolución oficial para saber si finalmente saltarán al campo de juego mañana a las 19.30, tal como estaba estipulado en el calendario original, o si el duelo deberá ser reprogramado para el viernes u otra fecha a causa de la medida de fuerza.