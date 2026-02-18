¿Quién será el árbitro del partido entre Atlético Tucumán e Instituto?

Mientras la incertidumbre rodea la disputa de la quinta fecha del Torneo Apertura debido a la adhesión de UTEDYC al paro general, la Liga Profesional de Fútbol avanzó con la organización y dio a conocer las designaciones arbitrales para la jornada. A la espera de la confirmación oficial por parte de la AFA sobre el día y horario definitivo del partido, Atlético Tucumán ya sabe quiénes serán los encargados de dirigir las acciones ante Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba.