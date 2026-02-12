Secciones
Atención hinchas de Tucumán Central: no venderán entradas en Catamarca y habrá un punto de control en la ruta

La organización ratificó que no habrá boleterías habilitadas en el estadio ni en la provincia vecina. Los tickets deben comprarse obligatoriamente en Villa Alem hasta el sábado a las 17.

OPERATIVO DE SEGURIDAD. La Policía hará controles en el puesto caminero de La Viña. Se solicitará entrada y DNI. OPERATIVO DE SEGURIDAD. La Policía hará controles en el puesto caminero de La Viña. Se solicitará entrada y DNI.
Hace 1 Hs

La expectativa en Villa Alem es total de cara al duelo decisivo de este domingo. Con el ascenso al Federal A como máximo objetivo, Tucumán Central se prepara para enfrentar a General Paz Juniors de Córdoba en el estadio Malvinas Argentinas de la Liga Catamarqueña, en un encuentro programado para las 18 que promete una movilización masiva de simpatizantes. Ante este escenario, tanto la dirigencia del club como las fuerzas de seguridad de la provincia vecina terminaron de definir la logística para el viaje y el ingreso de los hinchas.

El punto más importante para los fanáticos que planean viajar es la adquisición de las localidades. La organización fue tajante al comunicar que el día del partido no se venderán entradas en la provincia de Catamarca, ni en el estadio ni en sedes alternativas. Por este motivo, los tickets deben adquirirse obligatoriamente de manera anticipada en Tucumán. El expendio continuará en las boleterías del estadio de Tucumán Central, ubicadas en La Rioja y Alberdi, durante la jornada del viernes de 16 a 21, y finalizará el sábado en el horario de 10 a 17. El valor de la entrada general fue fijado en 20.000 pesos.

En cuanto al traslado, la Policía de Catamarca desplegará un operativo de seguridad específico con controles en los accesos a la provincia para resguardar el orden. Para el público proveniente de Tucumán, el filtro principal estará ubicado en el Puesto Caminero de La Viña. Allí, los efectivos solicitarán a cada persona su Documento Nacional de Identidad y la entrada física en mano, requisitos indispensables para superar el control. Por su parte, la parcialidad de General Paz Juniors que llegue desde Córdoba será controlada en el puesto de Las Salinas.

Finalmente, se informó que las puertas del estadio Malvinas Argentinas se abrirán al público a partir de las 16, dos horas antes del pitazo inicial, para garantizar un ingreso fluido de ambas hinchadas. Las autoridades recomendaron a los simpatizantes emprender el viaje con tiempo prudencial para evitar demoras en los controles camineros y llegar con tranquilidad al inicio del espectáculo deportivo.

Temas CatamarcaClub Tucumán CentralRegional Federal Amateur
