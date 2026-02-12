Atención hinchas de Tucumán Central: no venderán entradas en Catamarca y habrá un punto de control en la ruta

El punto más importante para los fanáticos que planean viajar es la adquisición de las localidades. La organización fue tajante al comunicar que el día del partido no se venderán entradas en la provincia de Catamarca, ni en el estadio ni en sedes alternativas. Por este motivo, los tickets deben adquirirse obligatoriamente de manera anticipada en Tucumán. El expendio continuará en las boleterías del estadio de Tucumán Central, ubicadas en La Rioja y Alberdi, durante la jornada del viernes de 16 a 21, y finalizará el sábado en el horario de 10 a 17. El valor de la entrada general fue fijado en 20.000 pesos.