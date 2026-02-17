Confirmado: Bruno Medina deja Tucumán Central para jugar en la Primera Nacional
El "Comandante" viaja en las próximas horas para firmar contrato con All Boys. El vínculo sería por un año; el goleador da un paso adelante en su carrera, mientras que el "Rojo" de Villa Alem tiene su primer gran dolor de cabeza de cara al Federal A.
Lo que se rumoreaba en La Rioja y La Plata finalmente se concretó: Bruno Medina dará el salto de categoría. El delantero, que a fuerza de goles se convirtió en el referente ofensivo de Tucumán Central, viajará en las próximas horas a Buenos Aires para estampar su firma con All Boys.
El acuerdo con el club de Floresta sería por un año, lo que representa un crecimiento profesional enorme para el "Comandante", quien tendrá el desafío de mostrar sus credenciales en la Primera Nacional.
Sin embargo, la noticia cae como un balde de agua fría en el cuerpo técnico del "Rojo". Con el inicio del Federal A en el horizonte, la salida de su máximo artillero significa el primer gran problema táctico a resolver. Medina aportaba goles, pero también presencia física y liderazgo en el área, un perfil difícil de reemplazar en un mercado de pases corto y con mucha competencia tras el ascenso a una división profesional.
Mientras la dirigencia ya analiza variantes para cubrir el hueco, Medina prepara las valijas con la ilusión de triunfar en el fútbol grande, dejando un recuerdo imborrable en Villa Alem.