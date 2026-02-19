Qué pasó con Virginia Giuffre, la mujer que denunció a Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés de Inglaterra por abusos sexuales
En enero de 2022 la mujer U$S recibió 500.000 como parte de un acuerdo alcanzado con el financista, que había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor.
La muerte de Virginia Giuffre, una de las denunciantes más visibles de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein y quien también acusó al Príncipe Andrés, volvió a poner en el centro del debate internacional el alcance y las consecuencias de uno de los mayores escándalos de explotación sexual de las últimas décadas. Giuffre falleció por suicidio a los 41 años en Australia, país en el que residía desde hacía varios años, según confirmó su familia a la BBC.
"Con el corazón profundamente roto, anunciamos la muerte de Virginia en su granja en Australia Occidental", expresó la familia en un comunicado difundido este sábado. En el mismo texto señalaron que "se suicidó tras haber sido víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida". La declaración también subrayó el compromiso de la activista: "fue una guerrera incansable en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas. Fue la luz que animó a tantos sobrevivientes". Y concluye con una frase que refleja la dimensión de su sufrimiento: "Al final, el costo del abuso es tan alto que para Virginia se volvió insoportable".
Con doble nacionalidad estadounidense y australiana, Virginia Giuffre se convirtió en un rostro central de las denuncias contra Epstein y su círculo. Tras hacer públicas sus acusaciones, se vinculó activamente al movimiento #MeToo y asumió un rol de acompañamiento para otras víctimas de trata y abuso sexual. Su exposición pública no solo impulsó investigaciones judiciales, sino que también abrió un debate global sobre el poder, la impunidad y las redes de encubrimiento.
En declaraciones a la revista People, su hermana Amanda Roberts la definió como una "guerrera feroz" que "deseaba que todos los sobrevivientes obtuvieran justicia". También la describió como una de "las almas más hermosas que jamás podrías conocer", y agregó: "Perdimos a nuestra hermana. Sus hijos perdieron a su madre, y su madre perdió a su hija". Por su parte, Dini von Mueffling, portavoz de Giuffre durante años, afirmó que fue "una de las personas más extraordinarias que he tenido el honor de conocer", un "modelo de referencia para otras sobrevivientes y víctimas" y que "fue un privilegio único representarla".
El nombre de Virginia Giuffre cobró notoriedad internacional a partir de las demandas civiles que impulsó contra Epstein y su entorno. En mayo de 2009, bajo el seudónimo de "Jane Doe 102", presentó una acción judicial en la que acusaba al financista y a Ghislaine Maxwell de haberla reclutado y explotado sexualmente cuando era menor de edad. Esa causa formó parte de una serie de procesos civiles iniciados por víctimas de Epstein, muchos de los cuales terminaron en acuerdos extrajudiciales con montos confidenciales.
En enero de 2022 se conoció que Giuffre recibió U$S500.000 como parte de un acuerdo alcanzado con Epstein. El financista había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor y, años después, fue detenido nuevamente por cargos federales de tráfico sexual. En agosto de 2019 murió por suicidio en una celda mientras esperaba juicio, un hecho que generó controversias y teorías en torno a las circunstancias de su fallecimiento.
Giuffre también presentó una demanda civil contra el príncipe Andrés, a quien acusó de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad, tras haber sido presentada por Maxwell. El caso se resolvió en 2022 mediante un acuerdo económico cuyo monto no fue revelado públicamente. El pacto incluyó una declaración en la que el príncipe Andrés, que niega todas las acusaciones en su contra, expresó arrepentimiento por su relación con Epstein, aunque sin admitir responsabilidad ni ofrecer disculpas formales.
El testimonio de Virginia Giuffre fue determinante en el proceso que culminó con la condena de Ghislaine Maxwell a 20 años de prisión en Estados Unidos por su participación en el tráfico y abuso sexual vinculado a Epstein. Según relató, fue reclutada en 1999 y sometida durante años a abusos por parte del financista y personas de su entorno. Afirmó haber conocido a Maxwell en 2000 y que fue ella quien la introdujo en la red de explotación.
Más allá de los tribunales, Giuffre fundó la organización Speak Out, Act, Reclaim, orientada a brindar un espacio seguro y de empoderamiento para sobrevivientes de trata sexual. Desde allí promovió la visibilización de historias de abuso y alentó a otras víctimas a denunciar.
En el plano personal, atravesaba dificultades recientes. Vivía con sus hijos y su esposo, Robert, en Australia Occidental, aunque reportes indicaban que la pareja se habría separado tras más de dos décadas de matrimonio. El 2 de febrero fue acusada de presuntamente violar una orden de restricción por violencia familiar en Ocean Reef, según registros judiciales locales.
El 22 de marzo publicó en Instagram: "Mis hermosos bebés no tienen ni idea de cuánto los amo y los están envenenando con mentiras. Los extraño muchísimo. He pasado por un infierno y he regresado durante mis 41 años, pero esto me duele muchísimo más que cualquier otra cosa". Una semana más tarde, aseguró en la misma red social haber sufrido graves lesiones en un accidente automovilístico, un episodio que la policía indicó no haber podido confirmar.
La muerte de Virginia Giuffre cierra una vida marcada por la exposición pública y la búsqueda de justicia frente a figuras poderosas como Epstein y el príncipe Andrés. Su figura, para muchos sobrevivientes, simboliza la decisión de hablar aun frente a estructuras de poder que durante años parecieron inquebrantables.