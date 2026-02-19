Qué pasó con Virginia Giuffre, la mujer que denunció a Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés de Inglaterra por abusos sexuales

"Con el corazón profundamente roto, anunciamos la muerte de Virginia en su granja en Australia Occidental", expresó la familia en un comunicado difundido este sábado. En el mismo texto señalaron que "se suicidó tras haber sido víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida". La declaración también subrayó el compromiso de la activista: "fue una guerrera incansable en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas. Fue la luz que animó a tantos sobrevivientes". Y concluye con una frase que refleja la dimensión de su sufrimiento: "Al final, el costo del abuso es tan alto que para Virginia se volvió insoportable".