Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

Por otra parte, en la Patagonia predomina el tiempo estable en el norte y el este, con un marcado aumento de la temperatura que llegará a superar los 30°. Sin embargo, el cruce de bajas presiones por el Pasaje de Drake generará condiciones inestables en el extremo sur, con algunas lluvias y vientos del oeste con ráfagas superiores a 60 kilómetros por hora en gran parte de Santa Cruz y Tierra del Fuego.