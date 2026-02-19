Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves 19 de febrero se prevé una jornada marcada por una fuerte inestabilidad en todo el país y emitió una alerta roja por calor extremo en zonas del norte. Tras el inicio de la semana con condiciones agradables, el organismo también difundió alertas naranjas y amarillas por tormentas intensas y lluvias que afectarán a distintos sectores del territorio.
Este escenario refleja un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, luego de varios días con un tiempo más favorable. Las advertencias emitidas abarcan diferentes niveles de riesgo, con especial preocupación por el calor extremo en el norte y por los fenómenos de tormentas y precipitaciones que podrían presentarse en múltiples regiones.
¿Qué provincias están en alerta amarilla y naranja por tormentas?
El SMN publicó alertas por tormentas fuertes para este jueves y estableció un aviso de nivel naranja para las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Catamarca. Estas zonas serán afectadas por tormentas intensas, algunas localmente severas, con frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias abundantes en períodos breves y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
En Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero y Salta rige un alerta amarillo. En estos casos, las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros.
Por otra parte, en la Patagonia predomina el tiempo estable en el norte y el este, con un marcado aumento de la temperatura que llegará a superar los 30°. Sin embargo, el cruce de bajas presiones por el Pasaje de Drake generará condiciones inestables en el extremo sur, con algunas lluvias y vientos del oeste con ráfagas superiores a 60 kilómetros por hora en gran parte de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Alerta roja por calor extremo: las temperturas superarán los 40° en algunas provincias
Según el reporte del organismo nacional, el nivel rojo por calor extremo afectará principalmente al noroeste de Corrientes y al oeste de Chaco, incluidas sus capitales. En ambos territorios, las máximas podrían llegar a los 41°, aunque también se prevén precipitaciones en Corrientes y Chaco.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió con nivel naranja por calor a las restantes áreas de Chaco, junto con Formosa, Santiago del Estero y Salta, donde las temperaturas máximas podrían superar los 42°.
Por último, el organismo indicó que el resto de Salta y Corrientes, además de Santa Fe y Misiones, estarán bajo alerta amarilla por calor extremo, con temperaturas máximas de 36°, condiciones que pueden representar un riesgo, especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
