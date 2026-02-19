Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

En la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría para la reforma laboral, que quedó en condiciones de ser tratada en la sesión convocada para hoy. En el marco de las negociaciones, el Gobierno nacional confirmó que retirará el artículo que establecía el pago parcial de salarios durante licencias por enfermedad.
En un plenario con participación de empresarios y dirigentes sindicales, el oficialismo recuperó el respaldo de sus aliados y prevé debatir la iniciativa desde las 14. El dictamen reunió 44 firmas y fue acompañado por la Unión Cívica Radical, el PRO-MID y legisladores vinculados a las gobernaciones de Tucumán, San Juan, Misiones, Mendoza y Neuquén.
Según consignó Ámbito, los libertarios tendrían avanzadas las gestiones para alcanzar el quórum de 129 diputados, aunque con un margen ajustado que podría verse afectado por el paro y eventuales ausencias. Como el proyecto introduce cambios, deberá regresar al Senado, que también busca avanzar con el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea. El objetivo del gobierno de Javier Milei es lograr la sanción definitiva antes del 1º de marzo, cuando el Presidente inaugure el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.
El artículo 44
La decisión oficial de retirar el artículo sobre licencias médicas marcó un giro en las negociaciones parlamentarias de los últimos días, tras intensas reuniones con bloques aliados. El punto había generado fuertes tensiones dentro del debate y evidenció el delicado equilibrio que el Ejecutivo busca sostener para avanzar con su agenda legislativa.
El artículo removido establecía que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración. [...] Si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera”.
Disidencias
En la previa de la sesión, los bloques fijaron postura durante el plenario de comisiones, en un debate atravesado por el cierre de la empresa de neumáticos Fate y el despido de más de 900 trabajadores. En ese marco, la cúpula de la CGT expresó su rechazo al proyecto y ratificó la convocatoria al paro de mañana.
También participaron representantes de plataformas de reparto como Rappi, asociaciones de abogados laboralistas y magistrados de distintos fueros, mientras que los principales respaldos provinieron del sector empresario.
Los aliados del centro político anticiparon que impulsarán cambios, entre ellos la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). “La creación del FAL es reforma previsional encubierta. Será un fondo que va a ser utilizado para fondear al Tesoro. Con esta retracción de recursos (a la Anses) no se van a poder pagar aumentos jubilatorios. Este fondo rompe el sistema previsional argentino”, advirtió Vanesa Siley (Unión por la Patria).
Otro de los puntos cuestionados es la propuesta de derogar varios estatutos profesionales, iniciativa que ya cuenta con el rechazo anticipado de un grupo de bloques que reúne a unos 35 diputados.