Secciones
Política

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

El oficialismo busca reunir los 129 legisladores, mientras el paro podría complicar la asistencia.

CÁMARA BAJA. Desde las 14, los diputados debatirán el proyecto. CÁMARA BAJA. Desde las 14, los diputados debatirán el proyecto.
Hace 1 Hs

En la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría para la reforma laboral, que quedó en condiciones de ser tratada en la sesión convocada para hoy. En el marco de las negociaciones, el Gobierno nacional confirmó que retirará el artículo que establecía el pago parcial de salarios durante licencias por enfermedad.

En un plenario con participación de empresarios y dirigentes sindicales, el oficialismo recuperó el respaldo de sus aliados y prevé debatir la iniciativa desde las 14. El dictamen reunió 44 firmas y fue acompañado por la Unión Cívica Radical, el PRO-MID y legisladores vinculados a las gobernaciones de Tucumán, San Juan, Misiones, Mendoza y Neuquén.

Según consignó Ámbito, los libertarios tendrían avanzadas las gestiones para alcanzar el quórum de 129 diputados, aunque con un margen ajustado que podría verse afectado por el paro y eventuales ausencias. Como el proyecto introduce cambios, deberá regresar al Senado, que también busca avanzar con el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea. El objetivo del gobierno de Javier Milei es lograr la sanción definitiva antes del 1º de marzo, cuando el Presidente inaugure el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

El artículo 44

La decisión oficial de retirar el artículo sobre licencias médicas marcó un giro en las negociaciones parlamentarias de los últimos días, tras intensas reuniones con bloques aliados. El punto había generado fuertes tensiones dentro del debate y evidenció el delicado equilibrio que el Ejecutivo busca sostener para avanzar con su agenda legislativa.

Reforma Laboral: LLA oficializó la eliminación del artículo 44 en el dictamen

Reforma Laboral: LLA oficializó la eliminación del artículo 44 en el dictamen

El artículo removido establecía que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración. [...] Si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera”.

Disidencias

En la previa de la sesión, los bloques fijaron postura durante el plenario de comisiones, en un debate atravesado por el cierre de la empresa de neumáticos Fate y el despido de más de 900 trabajadores. En ese marco, la cúpula de la CGT expresó su rechazo al proyecto y ratificó la convocatoria al paro de mañana.

También participaron representantes de plataformas de reparto como Rappi, asociaciones de abogados laboralistas y magistrados de distintos fueros, mientras que los principales respaldos provinieron del sector empresario.

"El resto no se toca": la orden de Javier Milei tras ceder ante sus aliados por la reforma laboral

El resto no se toca: la orden de Javier Milei tras ceder ante sus aliados por la reforma laboral

Los aliados del centro político anticiparon que impulsarán cambios, entre ellos la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). “La creación del FAL es reforma previsional encubierta. Será un fondo que va a ser utilizado para fondear al Tesoro. Con esta retracción de recursos (a la Anses) no se van a poder pagar aumentos jubilatorios. Este fondo rompe el sistema previsional argentino”, advirtió Vanesa Siley (Unión por la Patria).

Otro de los puntos cuestionados es la propuesta de derogar varios estatutos profesionales, iniciativa que ya cuenta con el rechazo anticipado de un grupo de bloques que reúne a unos 35 diputados.

Temas Reforma laboral Unión Cívica RadicalTucumánSan JuanMisionesHonorable Cámara de Diputados de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

La reforma laboral avanza hacia el recinto: ¿Cuándo se debatirá en Diputados?

La reforma laboral avanza hacia el recinto: ¿Cuándo se debatirá en Diputados?

Reforma laboral: las claves del proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado

Reforma laboral: las claves del proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado

Reforma laboral: el oficialismo quiere sesionar el jueves en Diputados y aceptaría cambios en las licencias

Reforma laboral: el oficialismo quiere sesionar el jueves en Diputados y aceptaría cambios en las licencias

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias
2

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
3

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
5

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin
6

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

Más Noticias
Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa: por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

"Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa": por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Comentarios