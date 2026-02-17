¿Lluvias y un marcado descenso térmico? Lo que anticipa el pronóstico del SMN para Tucumán

¿Fin de semana pasado por agua?

Las previsiones indican que el fin de semana estaría marcado por las precipitaciones. Para el sábado se anuncia una mínima de 20°C y una máxima de 25°C, con tormentas aisladas durante toda la jornada. El domingo la máxima subiría dos grados y se ubicaría en 27°C, con lluvias previstas a lo largo de todo el día.