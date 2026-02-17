Secciones
¿Lluvias y un marcado descenso térmico? Lo que anticipa el pronóstico del SMN para Tucumán

Para mañana se espera una mínima de 22°C y una máxima de 31°C, con cielo mayormente nublado durante la mañana.

¿LLUVIAS? La advertencia que realiza el SMN para los próximos días.
Hace 33 Min

Con el cierre del fin de semana XXL por Carnaval, comienza una nueva semana que para muchos será corta, aunque numerosos tucumanos ya retomaron hoy sus actividades habituales en Tucumán. El último día del feriado estuvo marcado por una temperatura máxima de 32°C, pero el pronóstico anticipa cambios en las condiciones del tiempo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, desde mañana la temperatura irá cediendo paulatinamente. Para el miércoles se espera una mínima de 22°C y una máxima de 31°C, con cielo mayormente nublado durante la mañana y probabilidad de tormentas hacia la tarde-noche.

El jueves la mínima sería nuevamente de 22°C, mientras que la máxima descendería a 29°C. La jornada estaría caracterizada por tormentas a lo largo de todo el día.

El viernes, en tanto, el cielo estaría parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía. La temperatura máxima alcanzaría los 27°C, aunque se prevén tormentas durante la tarde-noche.

¿Fin de semana pasado por agua?

Las previsiones indican que el fin de semana estaría marcado por las precipitaciones. Para el sábado se anuncia una mínima de 20°C y una máxima de 25°C, con tormentas aisladas durante toda la jornada. El domingo la máxima subiría dos grados y se ubicaría en 27°C, con lluvias previstas a lo largo de todo el día.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico Nacional
