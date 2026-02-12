Secciones
SociedadClima y ecología

Renovaron la alerta amarilla para Tucumán y se esperan lluvias para la noche

El SMN indicó que las precipitaciones provocarían un fuerte descenso de la temperartura durante el viernes y el sábado.

Hace 19 Min

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán este jueves y se espera un brusco descenso de la temperatura para el viernes y sábado.

La jornada comenzó con 21 grados, humedad del 82%, viento del norte a 4 kilómetros por hora y visibilidad a 8.000 metros. Para la tarde se esperan 29 grados y por la noche se podrían registrar precipitaciones.

La temperatura bajaría durante el viernes. El termómetro marcaría entre 20 y 26 grados, mientras que la máxima del sábado no superaría los 24, según el SMN.

Qué dice la alerta

La alerta meteorológica indica que "el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros hora". "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local", añade.

"En el área de alerta en la provincia de Tucumán se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros", concluye.

