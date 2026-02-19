Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

“Nuestro trabajo se centra en aportar elementos objetivos que permitan reconstruir los hechos tal como sucedieron y demostrar que no existió el hecho violento en los términos denunciados por Patricio Ledezma”, sostuvo Paula Morales Soria, defensora de dos de los tres jóvenes que aparecen mencionados en la causa y que hasta el momento no fueron procesados.
La profesional le confirmó a LA GACETA que Santiago Fernández ya regresó del exterior con su familia y se puso inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Lo mismo había hecho la semana pasada Mariano Costa Rojano. Ambos fueron mencionados por Santiago Bagne, uno de los imputados, cuando declaró.
Otra versión
Sobre el primero dijo que fue corriendo tras Patricio Ledezma y no que fue quien lo hizo caer, como se consignó ayer erróneamente. Sobre el otro, el joven aclaró que no agredió al denunciante, puesto que él se encargó de sacarlo del lugar.
“Confiamos en que, a medida que avance la investigación y se valoren correctamente las pruebas, la fiscalía podrá ejercer las facultades que le otorga la ley, ya sea readecuando la calificación legal o evaluando una salida alternativa para cerrar el caso”, sostuvo la abogada.
Morales Soria consideró que, si bien el Ministerio Público tiene los instrumentos legales para mantener la acusación en este caso, “al analizar todo lo que obra en el expediente, no la compartimos”.
“Nuestro compromiso es trabajar con seriedad y responsabilidad para que se esclarezca la verdad, se evite la criminalización de personas inocentes y no se utilicen de manera indebida los recursos del sistema de justicia a partir de una denuncia que, entendemos, no se corresponde con la realidad de los hechos”, finalizó.