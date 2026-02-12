El tiempo del fin de semana en Tucumán: ¿continuarán las alertas meteorológicas por lluvia?

El pronóstico semanal anuncia que el domingo por la madrugada y la mañana también lloverá. Hay una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. La temperatura mínima este día será de 20 °C y la máxima alcanzará los 27 °C, un clima ideal para celebrar. El lunes y martes de Carnaval las probabilidades de precipitación oscilan entre el 0 y 10%, pero habrá que seguir las actualizaciones de cada día del SMN para conocer cómo estará el tiempo.