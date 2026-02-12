El tiempo del fin de semana en Tucumán: ¿continuarán las alertas meteorológicas por lluvia?

El fin de semana extra largo será la oportunidad perfecta para quienes quieran festejar el Carnaval. Los feriados del lunes 16 y martes 17 se sumarán al fin de semana para formar uno de cuatro días. Pero no todos los días se podrá festejar del mismo modo porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un pronóstico poco alentador, al menos para las festividades que fueron planeadas al aire libre.
La provincia de Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por las próximas 72 horas. El Sistema de Alerta Temprana del SMN actualiza día a día las alertas para los siguientes tres días, por lo que deberán revisarse los anuncios posteriores a los del domingo. Por lo pronto, la alerta rige para este jueves, viernes y sábado. Pero, ¿qué tanto lloverá en la provincia?
Alerta por tormentas para el fin de semana largo en Tucumán
Decenas de puntos en toda la provincia tienen preparados sus espectáculos musicales para los días de Carnaval. La mayoría de ellos está pensado para espacios públicos o complejos deportivos a cielo abierto. Por eso será conveniente estar atentos a los anuncios de precipitaciones y tomar los recaudos necesarios para evitar riesgos y complicaciones.
La alerta meteorológica estará vigente durante esta noche y la madrugada del viernes en Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y zonas bajas de Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, lo que puede representar un peligro para las estructuras de los escenarios montados. También hay probabilidad de granizo.
Durante la mañana del viernes la alerta cesará, pero se reanudará para las mismas regiones en horas de la tarde y la noche. Se espera actividad eléctrica intensa y precipitación abundante en cortos períodos. Las tormentas intensas se extenderán hasta el sábado por la mañana y alcanzarán también a algunas provincias limítrofes.
El pronóstico semanal anuncia que el domingo por la madrugada y la mañana también lloverá. Hay una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. La temperatura mínima este día será de 20 °C y la máxima alcanzará los 27 °C, un clima ideal para celebrar. El lunes y martes de Carnaval las probabilidades de precipitación oscilan entre el 0 y 10%, pero habrá que seguir las actualizaciones de cada día del SMN para conocer cómo estará el tiempo.