Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo del fin de semana en Tucumán: ¿continuarán las alertas meteorológicas por lluvia?

Conciertos en espacios abiertos deberán seguir de cerca el pronóstico ante la probabilidad de lluvias intensas y caída de granizo del fin de semana largo.

COMPLICACIONES. La intensa lluvia provocó daños en varios puntos de la provincia. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO COMPLICACIONES. La intensa lluvia provocó daños en varios puntos de la provincia. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Por LA GACETA Hace 1 Hs

El fin de semana extra largo será la oportunidad perfecta para quienes quieran festejar el Carnaval. Los feriados del lunes 16 y martes 17 se sumarán al fin de semana para formar uno de cuatro días. Pero no todos los días se podrá festejar del mismo modo porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un pronóstico poco alentador, al menos para las festividades que fueron planeadas al aire libre.

Alerta climática: qué ciudades de Argentina que podrían quedar tapadas de agua en 75 años

Alerta climática: qué ciudades de Argentina que podrían quedar tapadas de agua en 75 años

La provincia de Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por las próximas 72 horas. El Sistema de Alerta Temprana del SMN actualiza día a día las alertas para los siguientes tres días, por lo que deberán revisarse los anuncios posteriores a los del domingo. Por lo pronto, la alerta rige para este jueves, viernes y sábado. Pero, ¿qué tanto lloverá en la provincia?

Alerta por tormentas para el fin de semana largo en Tucumán

Decenas de puntos en toda la provincia tienen preparados sus espectáculos musicales para los días de Carnaval. La mayoría de ellos está pensado para espacios públicos o complejos deportivos a cielo abierto. Por eso será conveniente estar atentos a los anuncios de precipitaciones y tomar los recaudos necesarios para evitar riesgos y complicaciones.

La alerta meteorológica estará vigente durante esta noche y la madrugada del viernes en Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y zonas bajas de Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, lo que puede representar un peligro para las estructuras de los escenarios montados. También hay probabilidad de granizo.

Durante la mañana del viernes la alerta cesará, pero se reanudará para las mismas regiones en horas de la tarde y la noche. Se espera actividad eléctrica intensa y precipitación abundante en cortos períodos. Las tormentas intensas se extenderán hasta el sábado por la mañana y alcanzarán también a algunas provincias limítrofes.

El pronóstico semanal anuncia que el domingo por la madrugada y la mañana también lloverá. Hay una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. La temperatura mínima este día será de 20 °C y la máxima alcanzará los 27 °C, un clima ideal para celebrar. El lunes y martes de Carnaval las probabilidades de precipitación oscilan entre el 0 y 10%, pero habrá que seguir las actualizaciones de cada día del SMN para conocer cómo estará el tiempo.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rutina de cinco minutos para después de los 50: el método para mejorar tu equilibrio, movilidad y fuerza

Rutina de cinco minutos para después de los 50: el método para mejorar tu equilibrio, movilidad y fuerza

¿Cuántos minutos de bicicleta fija necesitas para quemar grasa rápidamente?

¿Cuántos minutos de bicicleta fija necesitas para quemar grasa rápidamente?

Lo más popular
Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”
1

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?
2

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen
3

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho
4

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión
5

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo
6

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Más Noticias
Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

El último posteo de James Van Der Beek antes de su muerte: Me siento agradecido

El último posteo de James Van Der Beek antes de su muerte: "Me siento agradecido"

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Alerta naranja y amarilla por tormentas: qué provincias estarán afectadas este jueves

Alerta naranja y amarilla por tormentas: qué provincias estarán afectadas este jueves

Comentarios