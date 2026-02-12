Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: prevén granizo y ráfagas de hasta 80 km/h

Condiciones actuales

En la capital tucumana, el cielo se presenta cubierto con bruma, con una temperatura de 25,1°C, humedad del 78%, presión de 957.2 hPa y viento del sudoeste a 13 km/h. La visibilidad es de 8 kilómetros. La salida del sol fue a las 7:03 y la puesta está prevista para las 20:07.