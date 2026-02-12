Secciones
Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: prevén granizo y ráfagas de hasta 80 km/h

Las precipitaciones comenzarán esta noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para San Miguel de Tucumán y distintas localidades del interior provincial para este jueves 12 de febrero.

Según el informe oficial actualizado esta tarde, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan ser superados de manera puntual. En los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones podrían registrarse en forma de nieve y/o granizo.

Condiciones actuales

En la capital tucumana, el cielo se presenta cubierto con bruma, con una temperatura de 25,1°C, humedad del 78%, presión de 957.2 hPa y viento del sudoeste a 13 km/h. La visibilidad es de 8 kilómetros. La salida del sol fue a las 7:03 y la puesta está prevista para las 20:07.

Cómo seguirá el tiempo

Para la tarde de este jueves se esperan tormentas con una temperatura máxima de 29°C y probabilidad de precipitación entre 40% y 70%. Hacia la noche, el pronóstico anticipa tormentas fuertes, con probabilidades que aumentan al 70%–100% y una temperatura estimada en 25°C. El viento soplará del sur entre 13 y 22 km/h.

En cuanto a los próximos días, el pronóstico extendido indica:

Viernes: mínima de 20°C y máxima de 26°C.

Sábado: mínima de 20°C y máxima de 29°C.

Domingo: mínima de 21°C y máxima de 31°C.

Lunes: mínima de 21°C y máxima de 31°C.

Martes y miércoles: máximas que podrían alcanzar los 34°C.

Desde el organismo recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles anegamientos temporarios, caída de ramas y reducción de visibilidad durante las tormentas.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

